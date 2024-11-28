На аукцион выставят письмо Джона Леннона

Письмо Джона Леннона 1971 года, в котором солист The Beatles пригласил Эрика Клэптона присоединиться к новому проекту, чтобы «вернуть рок-н-роллу шарм», выставят на аукцион International Autograph Auctions Europe SL. Об этом пишет The Guardian.
Известно, что письмо на восемь страниц было написано через несколько недель после выхода сольного альбома «Imagine». Тогда Леннон размышлял о кардинальной смене музыкального стиля и сотрудничестве с другими артистами.
В послании, датированным 29 сентября 1971 года, Леннон пишет о своем желании вернуть яркое рок-звучание, подкрепленное блюз-рок-гитарой Клэптона, и излагает свое видение нового музыкального проекта, целью которого было революционизировать живые выступления.
Музыкант в деталях описал свое видение будущей группы, к участию в которой также собирался привлечь Клауса Формана, Джима Кельтнера и Ники Хопкинс.
Однако в середине 1960-х Клэптон уже присоединился к другой супергруппе Cream, которая состояла из басиста Джека Брюса и вспыльчивого музыканта Джинджера Бейкера.
«Я знаю, что могу пробудить в вас что-то великое. Я надеюсь пробудить такое же величие в каждом из нас. Ни от кого не потребуют того, чего он не хочет… никаких контрактов. Мы не просим вашего имени… нам нужно ваше мнение…», — гласит отрывок из письма.
Помимо прочего, в послании Леннон рассуждает о перспективе международных гастролей по России, Китаю, на Таити, Тонге, в Новой Зеландии и Австралии.
Сообщается, что письмо поступит в продажу 5 декабря, вскоре после выхода документального фильма Мартина Скорсезе «Битлз-64».
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