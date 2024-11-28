На аукцион выставят письмо Джона Леннона

«Я знаю, что могу пробудить в вас что-то великое. Я надеюсь пробудить такое же величие в каждом из нас. Ни от кого не потребуют того, чего он не хочет… никаких контрактов. Мы не просим вашего имени… нам нужно ваше мнение…», — гласит отрывок из письма.