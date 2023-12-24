На аукцион выставлена картина, нарисованная всеми участниками The Beatles

В токийском отеле Hilton битлам подарили художественные принадлежности, и артисты собрались вокруг стола с чистым листом японской художественной бумаги. Каждый изобразил в своем углу что-то свое. Так, часть Харрисона более темная, а Старра — более «мультяшная». Леннон и Маккартни больше использовали акрил, а Джордж и Ринго — акварель. Пока группа рисовала, на заднем плане играли их записи, позже объединенные в альбом Revolver (1966).

Менеджер коллектива Брайан Эпстайн, присутствующий при арт-сессии, рассказывал, что никогда не видел The Beatles «более спокойными и довольными», чем тогда.

По завершении картины ее приобрел Тецусабуро Симояма, председатель токийского фан-клуба команды, а в 1989-м — владелец музыкального магазина Такао Нисино, в течение 20 лет хранивший полотно под кроватью.

Исполнители не давали произведению названия. Свое нынешнее имя она получила, когда в конце 80-х японский журналист увидел в части Маккартни женские половые органы.

Images of a Woman будут проданы за сумму от 400 до 600 тысяч, сообщает CNN.