На аукцион в Нью-Йорке выставят скрипку Страдивари XVIII века

Скрипка, изготовленная Антонио Страдивари в 1714 году, будет выставлена 7 февраля на аукцион Sotheby’s в Нью-Йорке (США). По предварительным прогнозам экспертов, она может стать самым дорогим музыкальным инструментом, когда-либо проданным на торгах, — пишет Associated Press.
Мари-Клаудия Хименес, президент Sotheby’s в Америке, рассказала, что Страдивари изготовил эту скрипку в «Золотой период» своего творчества, который начался около 1700 года и ознаменовался совершенствованием его мастерства. Аукционный дом оценил стоимость скрипки соответствующе, эксперты полагают, что лот уйдет с молотка за $12−18 млн (~1,1−1,7 млрд рублей).
Итак, это вершина его творчества. Это лучшая скрипка нашей эпохи.
Известно, что скрипка получила название «Joachim-Ma Stradivarius» в честь двух предыдущих владельцев и виртуозных музыкантов — Йозефа Иоахима и Си-Хон Ма. Ма был последним владельцем скрипки, поэтому после его смерти в 2009 году легендарный музыкальный инструмент подарили консерватории Новой Англии (Бостон, США). В этом году было принято решение продать скрипку, а вырученные средства потратить на выплату студенческих стипендий.
На данный момент самым дорогим музыкальным инструментом в истории является скрипка Страдивари «Lady Blunt», ее изготовили в 1721 году, а в 2011 году — продали на аукционе за $15,9 млн (~1,5 млрд рублей).
Ранее рассказывали, что черновики Боба Дилана продали на аукционе более чем за полмиллиона долларов.