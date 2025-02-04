На аукцион в Нью-Йорке выставят скрипку Страдивари XVIII века

Известно, что скрипка получила название «Joachim-Ma Stradivarius» в честь двух предыдущих владельцев и виртуозных музыкантов — Йозефа Иоахима и Си-Хон Ма. Ма был последним владельцем скрипки, поэтому после его смерти в 2009 году легендарный музыкальный инструмент подарили консерватории Новой Англии (Бостон, США). В этом году было принято решение продать скрипку, а вырученные средства потратить на выплату студенческих стипендий.