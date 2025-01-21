На Аляске вновь разрешат отстрел медведей и волков с вертолетов

Власти Аляски (США) намерены возобновить воздушную охоту на медведей и волков, чтобы увеличить численность северных оленей и лосей, — пишет The Guardian.
Известно, что такое решение на официальном уровне позволит охотникам уничтожить до 80% волков и медведей более чем на 8 тыс га. Власти считают, что практика отстрела диких животных с вертолетов способствует росту популяции карибу, являющихся трофейными животными. Экологи, в свою очередь, убеждены, что «варварская» охота на хищников лишь нарушает закономерности пищевой цепочки в дикой природе.
Практика без разбора обстреливать хищников на Аляске является бесчеловечной и бессмысленной. Нет никаких научных доказательств тому, что эта бойня приведет к увеличению популяции лосей и карибу, но появляется все больше свидетельств того, что она нарушает здоровый баланс между хищником и жертвой в дикой природе.
Сообщается, что экологи крайне обеспокоены текущим положением дел, так как с вступлением Дональда Трампа на должность Президента США может усугубиться жесткая политика в отношении охоты на Аляске, включающая убийство медвежат в берлогах.
По статистике, только в 2023 году на Аляске было убито около 100 медведей, 20 из которых были еще детенышами.
Примечателен также тот факт, что в отчете властей, предшествующем возобновлению «варварской» охоты, говорится, что основными факторами сокращения поголовья карибу были «болезни, плохое питание и суровая зима». При этом, доказано, что около 65% особей умерли от голода или обезвоживания. Соответственно, убийство медведей и волков не сможет увеличить популяцию северных лосей, но крайне сократит при этом численность хищников.
Ранее рассказывали, что ученые нашли причину массового вымирания крабов на Аляске в 2022 году.