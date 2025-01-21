На Аляске вновь разрешат отстрел медведей и волков с вертолетов

Практика без разбора обстреливать хищников на Аляске является бесчеловечной и бессмысленной. Нет никаких научных доказательств тому, что эта бойня приведет к увеличению популяции лосей и карибу, но появляется все больше свидетельств того, что она нарушает здоровый баланс между хищником и жертвой в дикой природе.