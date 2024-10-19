На Аляске обнаружили захоронение дочери советского авиатехника 1940-х годов

«Нужно поменять таблицу, может быть, сделать табличку, мемориальную доску. Может быть, это будет какой-то мемориальный обелиск, не только мемориальная доска, — сказала руководитель центра. — У меня есть такие мысли, сделать [табличку] на двух языках: на русском и на английском, в случае, если вдруг русские окажутся на этом кладбище, они тоже не пройдут мимо, обратив внимание на русскую надпись». Она добавила, что на могилу регулярно будут возлагать цветы, в том числе 9 мая.