На Аляске обнаружили захоронение дочери советского авиатехника 1940-х годов

Местом захоронения трехлетней девочки оказалось гражданское кладбище «Бёрч-Хилл» в центре города Фэрбенкс, который в годы Второй мировой войны служил перевалочным пунктом при отправке американских самолетов в Советский Союз.
Установить местонахождение могилы, по словам Верной, удалось усилиями комиссии Минобороны РФ в координации с РКЦ, сотрудники которого занимались продвижением поисков в США. 15 октября, в годовщину смерти Яцкевич, представители культурного центра возложили на могилу венки.
«Это для нас еще одно святое место, еще такая вот русская кровиночка в сердце Аляски», — сказала собеседница ТАСС.
Глава РКЦ рассказала, что обнаружить само захоронение удалось не сразу даже после того, как выяснилось, на каком кладбище похоронена Яцкевич.
«Нам пришлось потратить два дня, чтобы найти людей, которые знают очень хорошо это кладбище, историю этого кладбища. Таким человеком оказалась 90-летняя жительница Фэрбенкса, которая ходит туда навещать могилы своих родственников как раз мимо могилы Люды Яцкевич», — поделилась Верная.
Благоустройство и поиски родных
Теперь в планы культурного центра входит облагородить захоронение.
«Нужно поменять таблицу, может быть, сделать табличку, мемориальную доску. Может быть, это будет какой-то мемориальный обелиск, не только мемориальная доска, — сказала руководитель центра. — У меня есть такие мысли, сделать [табличку] на двух языках: на русском и на английском, в случае, если вдруг русские окажутся на этом кладбище, они тоже не пройдут мимо, обратив внимание на русскую надпись». Она добавила, что на могилу регулярно будут возлагать цветы, в том числе 9 мая.
Верная подчеркнула, что установление местонахождения могилы может позволить начать работу по поиску возможных родственников Яцкевич, у которой, помимо родителей, оставалась старшая сестра.
«Думаю, это будет проще сделать, нежели было найти ее [могилу], затерявшуюся, маленькую… 1943-й год, а сегодня уже 2025-й на носу. И все то, что было здесь, как-то волнует душу, что люди не остаются равнодушными, — отметила она. — Вот это связь наших времен, связь поколений, может, через ДНК к нам все это приходит: мы ищем, мы хотим знать, мы хотим найти, чтобы были известны имена тех, кто был».
История поиска захоронения
Людмила Яцкевич была дочерью майора советской военной миссии Александра Яцкевича. Согласно сведениям, изложенным в одной из книг американского исследователя Отиса Хейса — младшего, она умерла от дифтерии 15 октября 1943 года всего через две недели после прибытия на Аляску.
Ранее предполагалось, что прах девочки был перезахоронен на кладбище Форт-Ричардсон в окрестностях Анкориджа, где похоронены советские летчики и другие военнослужащие, а также, предположительно, двое гражданских, умерших во время Второй мировой войны при перегоне в СССР самолетов из США в рамках программы ленд-лиза.
Однако, по словам Верной, подлинность этих сведений вызывала сомнения из-за другого имени на надгробии.
«Мы искали, искали, и не могли найти (настоящую могилу — прим. ТАСС), потому что были как бы смущены захоронением, которое находится в Анкоридже, где неправильно написано имя», — сказала она. Верная добавила, что личность захороненной в Форт-Ричардсон женщины, чью могилу приписывали девочке, тоже попытаются установить.