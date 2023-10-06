11:17 (мск), источник: Lenta.Ru

На Алтае котенок снежного барса сломал камеру и попал на видео

Котенок снежного барса сломал видеоловушку в Республике Алтай. Случившееся попало на другую видеокамеру, установленную неподалеку, запись опубликована в сообществе Сайлюгемского нацпарка во «ВКонтакте».

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Во время загрузки произошла ошибка.

На кадрах запечатлено, как пара детенышей, вероятно, только что пообедавших, решила поиграть: один из них заваливает лапами записывающее устройство и катается с ним по земле.

«Поведение котят ирбиса стандартное, они очень любопытны, барсята увидели новый предмет на тропе. Облизать, поиграть с камерой — вполне нормально», — рассказал директор заповедника Денис Маликов и добавил, что полученные кадры помогут изучить поведение зверя и рассмотреть рисунок пятен на шерсти, что в дальнейшем позволит следить за этими ирбисами, отличая их от других.

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