На Airbnb появился дом в стиле «Головоломки-2»

Проживать в доме одновременно могут 4 человека, а еще указано, что вечеринки проводить нельзя (хотя сам дом об этом как будто просит). На данный момент сервис пишет, что мест в доме нет, но думаем, это временно, и скоро каждый желающий сможет побывать за штурвалом своих эмоций.