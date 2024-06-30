На Airbnb появился дом в стиле «Головоломки-2»

По сюжету мультфильма в голове у девочки Райли живут яркие эмоции, которые сообща принимают решения и поочередно берут штурвал управления мозгом на себя: Радость, Брезгливость, Страх, Гнев и Печаль. Во второй части Райли становится подростком, и к ее эмоциям добавляются Тревожность, Зависть, Хандра, Стыд и Ностальгия.
К премьере второй части на сервисе Airbnb появилось тематическое жилище, в котором любой может провести день (или несколько). Дом расположен в Лас-Вегасе, и стилистически повторяет штаб-квартиру эмоций. В доме есть:
желтая спальня Радости — самое веселое место, а доме!
оранжевая спальня Тревожности (зачем нужен сон?! Смотрите, какой в ней пушистый потолок!!).
синяя гостиная Печали (сумрачно-синяя со светильниками в виде слез, чтобы можно было погрустить).
красная гостиная Гнева, где все пылает от ярких эмоций.
В общем, каждой эмоции достался свой уголок.
Владелец дома уверяет, что главная тут все-таки Радость (даже никнейм на сервисе у него такой же — Joy). Кроме оформления в доме есть еще несколько тематических развлечений:
доставка необычной пиццы с ингредиентами разных цветов в стиле эмоций (зеленая брокколи? Конечно, Брезгливость!).
в одной из комнат установлен аэрохоккей — конечно, Райли играет в большой хоккей, но он в дом не влез.
а еще жильцы смогут создать свой собственный Шар воспоминаний — хотя детали на странице с анонсом не поясняются.
Проживать в доме одновременно могут 4 человека, а еще указано, что вечеринки проводить нельзя (хотя сам дом об этом как будто просит). На данный момент сервис пишет, что мест в доме нет, но думаем, это временно, и скоро каждый желающий сможет побывать за штурвалом своих эмоций.
Ранее уже рассказывали про то, что дом из мультфильма «Вверх!» тоже существует — он находится в Нью-Мексико и в нем можно даже полетать.
Георгий Мазуркевич