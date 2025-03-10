В Санкт-Петербург прилетели грачи

Перелет в теплые края зимой и назад по весне отнимает много времени, но большинство птиц совершают его в один или несколько крупных перелетов — а отдыхают прямо в воздухе. Как птицы научились спать на лету и что это дает пернатым путешественникам, рассказываем в коротком видео.