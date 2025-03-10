В Санкт-Петербург прилетели грачи

Одна из известнейших российских картин — «Грачи прилетели» Алексея Саврасова, написанная в 1871 году. Этот небольшой пейзаж был написан в Костромской губернии: на картине изображена церковь, а перед ней — несколько голых деревьев, которые словно гроздьями усыпаны птицами. На земле еще лежит снег, но видно, что он уже тает: весна пришла.
Грачи и в самом деле считаются одним из первых признаков наступления весны — об этом в своем сообществе в ВК напомнил петербургский натуралист Павел Глазков, дополнив новость фотографиями и видео.
"Наши предки использовали грачей как своего рода природный посевной календарь: через неделю после того как птицы садились на гнезда, крестьяне начинали посевную.
Именно грачи одними из первых возвращаются в наши края", рассказывает натуралист и журналист.
Грачи, как объясняет Павел, гнездятся большими колониями — грачевниками. Крупнейший грачевник в Санкт-Петербурге расположен на Дудергофских высотах к югу от города. Павел пояснил, что грачи живут в одном и том же месте много десятилетий: зимой улетают переждать холода в центральную Европу, а по весне возвращаются.
«В одной колонии может жить несколько сот пар, а в кроне одного дерева могут располагаться десятки гнезд. Грачевники располагаются на высоких деревьях: березах, тополях или — как колония, которую я снял на территории памятника природы “Дудергофские высоты” — на лиственницах».
Натуралист также объяснил, что в первые недели после возвращения птицы ведут себя особенно шумно, поэтому заметить их несложно: они активно делят между собой гнезда, достраивают и расширяют колонию.
Каждое гнездо становится домом для одной пары, которые грачи образуют на всю жизнь: это моногамные птицы. Семейные отношения в паре грачей, кстати, тоже имеют очень традиционный характер.
«Насиживать кладку яиц будет самка, а самец будет ее кормить. После появления птенцов за потомством ухаживают оба родителя. Оказывается, грачи заводят семью только на третьем году жизни, а молодые птицы, которые появились на свет в прошлом сезоне, помогают своим родителям ухаживать за птенцами!» — объясняет Павел.
Перелет в теплые края зимой и назад по весне отнимает много времени, но большинство птиц совершают его в один или несколько крупных перелетов — а отдыхают прямо в воздухе. Как птицы научились спать на лету и что это дает пернатым путешественникам, рассказываем в коротком видео.