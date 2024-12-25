На 72-м году жизни скончался отец балеарик-бита Dj Alfredo

Влиятельный аргентинский диджей Альфредо Фиорито, более известный как DJ Alfredo, умер в возрасте 71 года. Об этом в соцсетях рассказал культовый клуб Amnesia на Ибице, где артист выступал в 80-е. Причина смерти не указывается, но известно, что в 2021-м музыкант перенес инсульт и жил в доме престарелых.