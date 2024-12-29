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На 66-м году жизни скончался российский композитор Михаил Чекалин

Стало известно о смерти Михаила Чекалина — советского и российского композитора, записывавшего авангардную музыку и писавшего для кино, театра и балета. Артисту было 65 лет.

Источник: Звук

Стало известно о смерти Михаила Чекалина — советского и российского композитора, записывавшего авангардную музыку и писавшего для кино, театра и балета. Артисту было 65 лет.

Сообщается, что смерть наступила после продолжительной болезни. Об этом стало известно из соцсетей друзей покойного музыканта.

Чекалин родился 27 мая 1959 года. Сочинительством занимался с 1973 года. За полвека музыкальной карьеры Чекалин выпустил 16 полноформатных альбомов и написал музыку для 22 фильмов. Среди них — саундтреки к картинам «Цветы провинции» (1994), «Крысиный угол» (1992) и «Призрак» (1991).

Ранее в этом месяце в возрасте 54 лет умер российский композитор Павел Карманов.