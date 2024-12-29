На 66-м году жизни скончался российский композитор Михаил Чекалин

Чекалин родился 27 мая 1959 года. Сочинительством занимался с 1973 года. За полвека музыкальной карьеры Чекалин выпустил 16 полноформатных альбомов и написал музыку для 22 фильмов. Среди них — саундтреки к картинам «Цветы провинции» (1994), «Крысиный угол» (1992) и «Призрак» (1991).