На 66-м году жизни скончался российский композитор Михаил Чекалин

Стало известно о смерти Михаила Чекалина — советского и российского композитора, записывавшего авангардную музыку и писавшего для кино, театра и балета. Артисту было 65 лет.
Сообщается, что смерть наступила после продолжительной болезни. Об этом стало известно из соцсетей друзей покойного музыканта.
Чекалин родился 27 мая 1959 года. Сочинительством занимался с 1973 года. За полвека музыкальной карьеры Чекалин выпустил 16 полноформатных альбомов и написал музыку для 22 фильмов. Среди них — саундтреки к картинам «Цветы провинции» (1994), «Крысиный угол» (1992) и «Призрак» (1991).
Ранее в этом месяце в возрасте 54 лет умер российский композитор Павел Карманов.