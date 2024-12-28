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На 33-м году жизни скончался рэпер OG Maco

Американский рэпер OG Maco, он же Бенедикт Чиаджулам Ихесиба-младший, умер в возрасте 32 лет. Музыкант скончался 26 декабря в больнице Лос-Анджелеса. Ранее, 12 декабря, он был госпитализирован с огнестрельным ранением в голову, полученным. Предполагается, что это могло быть самоубийтсво. Врачи боролись за его жизнь две недели, но спасти его так и не смогли.

Источник: Звук

Американский рэпер OG Maco, он же Бенедикт Чиаджулам Ихесиба-младший, умер в возрасте 32 лет. Музыкант скончался 26 декабря в больнице Лос-Анджелеса. Ранее, 12 декабря, он был госпитализирован с огнестрельным ранением в голову, полученным. Предполагается, что это могло быть самоубийтсво. Врачи боролись за его жизнь две недели, но спасти его так и не смогли.

Семья OG Maco опубликовала заявление в соцсетях, отметив, что его жизнь была полна стойкости, творчества и любви. Они подчеркнули, что его музыка и дух оставили глубокий след в сердцах множества людей и будут продолжать вдохновлять других, сообщает Pitchfork.

OG Maco прославился в 2014 году, когда совместно с рэпером Key! выпустил мини-альбом Give Em Hell, включавший трек U Guessed It. Эта композиция стала вирусным хитом. После этого музыкант выпустил еще множество EP и два студийных альбома.

Ранее стало известно, что на 72-м году жизни скончался отец балеарик-бита Dj Alfredo.