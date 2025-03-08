«На 11 градусов выше нормы»: в центре «Фобос» предрекли аномальную жару в марте

По прогнозам, в течение следующих пяти дней среднесуточная температура в столице будет колебаться в диапазоне от +4 до +7 градусов, что на 6−9 градусов выше нормы и характерно для второй пятидневки первой декады апреля. Метеорологическая весна в Москве, начавшаяся 1 марта с переходом среднесуточной температуры воздуха за порог в 0 градусов, продолжится. Возможное похолодание во второй половине марта, когда погода должна будет стать более соответствующей календарному периоду с возможным понижением среднесуточной температуры ниже нуля, уже не способно существенно изменить накопленную за этот период положительную температурную аномалию.