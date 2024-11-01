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Мысли только о еде: как перестать думать о приемах пищи

Это навязчивое и распространенное явление может завладеть жизнью и негативно повлиять на душевное состояние и пищевые привычки.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Getty Images

Термин «пищевой шум» описывает навязчивые мысли о еде, которые часто мешают жить.

Это явление, которое врачи когда-то описывали как «навязчивые мысли, связанные с едой» или «зацикленность на еде», теперь является неотъемлемой частью культурного дискурса о еде и питании.

Рассказываем, как пищевой шум влияет на нас и как от него избавиться.

Вредное воздействие пищевого шума

Пищевой шум не имеет ничего общего с голодом или отсутствием еды в доме.

Постоянные мысли о еде вызваны внутренними сигналами, такими как урчание в животе от голода, или внешними сигналами, такими как вид или запах вкусной еды.

Для одних людей пищевой шум — это постоянный мысленный подсчет количества приемов пищи и еды, что может отвлекать и раздражать. Такие люди могут обнаружить, что думают о следующем приеме пищи, пока едят.

У других пищевой шум может повлиять на сон и привести к тревожным мыслям, чувству вины или стыда из-за еды.

Кто восприимчив к пищевому шуму и почему

Обычно с пищевым шумом сталкиваются люди с ожирением или избыточным весом. Это, конечно, может затруднить процесс похудения. И все дело в том, что повышенная реакция на сигналы о наличии пищи часто вызывает тягу к еде и влияет на пищевое поведение, способствуя набору веса.

Восприимчивы к пищевому шуму могут и люди с расстройствами пищевого поведения. Врачи говорят, что если ограничивать себя в еде или пропускать приемы пищи, скорее всего, пищевого шума будет гораздо больше. Так организм подает сигналы о том, что пора есть.

Кроме того, риск появления пищевого шума увеличивается у тех, кто постоянно сидит на диетах.

Как подавить пищевой шум

Эксперты советуют обратить внимание на питьевой режим, режим сна, физические упражнения и пищевые привычки.

Необходимо питаться регулярно и теми блюдами, которые приносят удовольствие. А во время приема пищи лучше замедлиться, обращать внимание на вкусовые качества еды.

Физические упражнения или занятия, которые доставляют удовольствие и стимулируют выработку дофамина, например чтение или прослушивание музыки, также могут помочь снизить пищевой шум.

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