Мысли только о еде: как перестать думать о приемах пищи

Обычно с пищевым шумом сталкиваются люди с ожирением или избыточным весом. Это, конечно, может затруднить процесс похудения. И все дело в том, что повышенная реакция на сигналы о наличии пищи часто вызывает тягу к еде и влияет на пищевое поведение, способствуя набору веса.