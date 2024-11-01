Мысли только о еде: как перестать думать о приемах пищи

Термин «пищевой шум» описывает навязчивые мысли о еде, которые часто мешают жить.
Это явление, которое врачи когда-то описывали как «навязчивые мысли, связанные с едой» или «зацикленность на еде», теперь является неотъемлемой частью культурного дискурса о еде и питании.
Рассказываем, как пищевой шум влияет на нас и как от него избавиться.
Вредное воздействие пищевого шума
Пищевой шум не имеет ничего общего с голодом или отсутствием еды в доме.
Постоянные мысли о еде вызваны внутренними сигналами, такими как урчание в животе от голода, или внешними сигналами, такими как вид или запах вкусной еды.
Для одних людей пищевой шум — это постоянный мысленный подсчет количества приемов пищи и еды, что может отвлекать и раздражать. Такие люди могут обнаружить, что думают о следующем приеме пищи, пока едят.
У других пищевой шум может повлиять на сон и привести к тревожным мыслям, чувству вины или стыда из-за еды.
Кто восприимчив к пищевому шуму и почему
Обычно с пищевым шумом сталкиваются люди с ожирением или избыточным весом. Это, конечно, может затруднить процесс похудения. И все дело в том, что повышенная реакция на сигналы о наличии пищи часто вызывает тягу к еде и влияет на пищевое поведение, способствуя набору веса.
Восприимчивы к пищевому шуму могут и люди с расстройствами пищевого поведения. Врачи говорят, что если ограничивать себя в еде или пропускать приемы пищи, скорее всего, пищевого шума будет гораздо больше. Так организм подает сигналы о том, что пора есть.
Кроме того, риск появления пищевого шума увеличивается у тех, кто постоянно сидит на диетах.
Как подавить пищевой шум
Эксперты советуют обратить внимание на питьевой режим, режим сна, физические упражнения и пищевые привычки.
Физические упражнения или занятия, которые доставляют удовольствие и стимулируют выработку дофамина, например чтение или прослушивание музыки, также могут помочь снизить пищевой шум.
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