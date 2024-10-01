Мымра, но ответственная: кем сегодня могли бы работать герои «Служебного романа» по версии ИИ

При этом Самохвалов не уверен в себе. Он надевает на себя маску, скрывая неуверенность. Не может грамотно выстроить коммуникацию и серьезно поговорить с Ольгой Рыжовой, четко обозначить границы. Юрий, пытаясь не обидеть Ольгу, доводит ситуацию до того, что весь коллектив знает о ее тайных письмах. Вместо серьезного разговора наедине он предпочитает демонстративно закатывать глаза при виде Ольги и тяжело вздыхать. Юрий не любит или не умеет брать ответственность на себя, именно поэтому он и привлекает на помощь общественность в лице Шурочки.