Мымра, но ответственная: кем сегодня могли бы работать герои «Служебного романа» по версии ИИ

Андрей Комиссаров — один из самых успешных специалистов, внедряющих механизмы искусственного интеллекта (ИИ) в образование и области управления персоналом. Так, например, один из сервисов, разработанный его командой, оценивает «мягкие навыки»* и степень коммуникабельности кандидата на основе расшифровки его речи.
Исходя из полученных данных, сервис дает рекомендации руководителю компании, в какой отдел направить будущего сотрудника. По мнению Комиссарова, искусственный интеллект вполне может заменить рекрутера в тех направлениях, которые традиционно связаны с переработкой большого количества общей информации. Это и просмотр характеристик, и поиск навыков и знаний, не отраженных в резюме.
Звучит все это многообещающе. Поэтому мы решили сравнить возможности искусственного и традиционного, то есть человеческого, интеллектов. Для этого мы выдали руководителю кадрового агентства Анастасии Степановой и так называемому ансамблю нейросетей из Gemini AI, Claude и YandexGPT** Андрея Комиссарова психологическую характеристику героев кинофильма Эльдара Рязанова «Служебный роман» и попросили найти героям наиболее подходящие для них места в современном офисе.
Почему именно «Служебный роман»? Да потому, что ситуация с кадрами в фильме — катастрофическая! Трудящиеся «статистического учреждения» в фильме, кажется, вообще не трудятся! Они красят ногти, сплетничают, бегают в магазины за батниками и арбузами и в цирк за билетами — словом, делают все, чтобы скоротать время до вечера. Для руководителя такой организации это беда, а для хорошего специалиста по персоналу, рекрутера (HR) — рутинная задача, одно из условий которой — сотрудники, занимающиеся не своим делом.
Снять маски
Характеристику героев на основании работы рекрутеров составила для нас психолог Наталья Медведева.
Людмила Прокофьевна Калугина, директор института статистики
Серьезный и вдумчивый руководитель. Она трудоголик, очень требовательна и производит впечатление жесткого управленца. Но это маска, за которой скрывается ранимая натура, избегающая близких отношений. Ей не чужды человеческие чувства и слабости. Эмпатия для нее не пустой звук — она умеет ее проявлять.
Анатолий Ефремович Новосельцев, подчиненный Калугиной, старший статистик (хотел бы стать начальником отдела легкой промышленности)
Старательный сотрудник, уверенный, что его недооценивают. У него есть карьерные амбиции, но не хватает знаний и опыта. Руководители не видят в нем потенциального управленца. Но Новосельцев планирует двигаться по карьерной лестнице всеми доступными способами и ради продвижения готов на многое. При этом он суетлив, постоянно опаздывает, любит вызывать жалость к себе.
Юрий Григорьевич Самохвалов, заместитель Калугиной
Амбициозный и целеустремленный человек. У него всегда есть план, а к нему — тактика и стратегия. Готов брать на себя ответственность, решать сложные задачи, но настаивает, чтобы его вклад в общее дело оценивали по достоинству. Оптимист и хороший товарищ, всегда готов прийти на помощь, но допускает панибратство на работе.
При этом Самохвалов не уверен в себе. Он надевает на себя маску, скрывая неуверенность. Не может грамотно выстроить коммуникацию и серьезно поговорить с Ольгой Рыжовой, четко обозначить границы. Юрий, пытаясь не обидеть Ольгу, доводит ситуацию до того, что весь коллектив знает о ее тайных письмах. Вместо серьезного разговора наедине он предпочитает демонстративно закатывать глаза при виде Ольги и тяжело вздыхать. Юрий не любит или не умеет брать ответственность на себя, именно поэтому он и привлекает на помощь общественность в лице Шурочки.
Ольга Петровна Рыжова, сотрудница статистического учреждения
Мягкая, ранимая натура, стремится к справедливости и миру во всем мире. Если увлекается чем-то, то с головой погружается в тему, иногда очень настойчивая — видит цель, не видит препятствий. Именно это и сыграло с ней злую шутку в отношениях с Самохваловым. Карьерных амбиций у Ольги Петровны нет. Ольга Петровна — инфантильная девочка, живущая в мечтах. Так, она продолжает считать, что настоящая любовь — это первая влюбленность, которая была у нее с Юрой во время учебы.
Верочка, секретарша Калугиной
Уверенная в себе, самодостаточная женщина, которая всегда и на все имеет особое мнение. Верочка может для виду согласиться с руководителем, но сделает все по-своему. Ценит материальные блага, себя считает специалистом высокого класса, с удовольствием пользуется служебным положением в личных целях. Не боится говорить правду в глаза даже высокому руководству, разносит сплетни и не задумывается о последствиях.
Шура, сотрудница бухгалтерии, профсоюзная активистка
Шура — прекрасный организатор и общественный деятель. У нее много идей по любому поводу. Она не сильно анализирует полученную информацию, но всегда готова к дедлайнам.
Логический подход против творческого
Ансамбль нейросетей, использующий алгоритмы Большой языковой модели***, предложил несколько версий распределения мест в современном офисе для героев «Служебного романа». Так, Людмиле Прокофьевне Калугиной во всех вариантах он отдал руководящую должность генерального директора (СЕО).
Зато с ее подчиненным Новосельцевым вышло интереснее. В первой версии нейросети предложили ему место аналитика данных (Data Analyst), аргументировав это тем, что у него есть опыт работы со статистикой. Параллельно сервис не удержался от совета развивать Новосельцеву навыки работы с современными инструментами анализа.
В другом варианте ансамбль порекомендовал Анатолию Ефремовичу должность… менеджера по продажам! Казалось бы, тихий и незаметный Новосельцев, и вдруг — продажник, который должен уметь располагать к себе потенциальных покупателей. Впрочем, у нейросети свои аргументы: «Его желание продвигаться по карьерной лестнице и умение находить общий язык с людьми, хоть и манипулятивно, могут пригодиться в отделе продаж».
Юрия Григорьевича Самохвалова ИИ-рекрутер решительно записал в «менеджеры проекта», поскольку он обладает необходимыми для этой должности качествами — организаторскими способностями, амбициозностью и стремлением к признанию.
Ольге Петровне Рыжовой так же, как и Новосельцеву, нейросеть предложила несколько вариантов. Согласно одному из них, ей отлично подошло бы место специалиста по обработке данных (Data Entry Specialist).
«Ее усидчивость и стремление к справедливости помогут в работе с большими объемами информации, требующей внимательности и аккуратности», — считает ИИ.
В другой версии Ольге Рыжовой была рекомендована должность HR-специалиста.
«Ее мягкость, эмпатия и стремление к справедливости — важные качества для работы с персоналом», — отметила нейросеть.
Что касается Шуры, то здесь «ансамбль» электронных рекрутеров был категоричен: ей не место в бухгалтерии!
Гораздо лучше Шуре было бы в должности менеджера по внутренним коммуникациям (Internal Communications Manager): «Ее организаторские способности, энтузиазм и умение работать в режиме многозадачности пригодятся в реализации интересных проектов для сплочения сотрудников и создания позитивной атмосферы в коллективе».
Ну или, на худой конец, Шура могла бы быть PRменеджером, поскольку она коммуникабельна и умеет «генерировать идеи». Впрочем, какую бы должность ни выбрала Шура, ИИ советует ей «более тщательно анализировать информацию и продумывать последствия своих действий».
Ну, а с Верочкой, как и с Калугиной, все варианты ИИ были единогласны: она — идеальный администратор или офис-менеджер (Office Manager).
Ее хозяйственность, коммуникабельность и умение решать бытовые вопросы, по мнению нейросети, делают ее незаменимой в коллективе сотрудников компании.
Правда, становится обидно за Верочку. Неужели всех ее способностей хватит только на административную работу?! Разве такая коммуникабельная женщина не может проявить себя в каком-то другом амплуа?
— Может! — уверена Анастасия Платонова, владелец кадрового агентства. По ее мнению, Верочка была бы прекрасным специалистом по внутренним коммуникациям или даже менеджером по продажам.
— Она коммуникабельна и организованна, — считает Платонова. — Верочка ни разу ничего не забыла, у нее почти всегда все готово, при этом без всякой спешки. А еще она быстро анализирует ситуацию и принимает решение. Вспомним ситуацию, когда в разговоре с Калугиной она сначала все выяснила про «подругу», сделала вывод и тут же «выдала результат».
Не согласна HR-специалист и с рекомендациями нейросети относительно Калугиной и Новосельцева. На ее взгляд, Людмила Прокофьевна не дотягивает до руководителя. Несмотря на полную самоотдачу и дисциплину, она не проявляет себя как лидер, способный вести коллектив за собой. Поэтому Калугина, скорее, операционный директор или заместитель руководителя.
Что касается Новосельцева, то менеджер по продажам из него, по мнению эксперта, будет никакой.
— У него слабые коммуникативные навыки: он даже договориться о своем повышении не может, поэтому просит Самохвалова, — констатирует Анастасия. — У него постоянно что-то идет не так! Я бы его вообще не трогала — пусть работает на своем месте и не отсвечивает!
Должность HR-специалиста, предложенная нейросетью Рыжовой, также возмутила Анастасию. С точки зрения эксперта, Ольга Петровна действительно эмпат, но отделить эмоции от рабочего процесса она не может. Кроме этого, она неусидчива и постоянно витает в облаках.
— Я бы порекомендовала ей созидательные профессии, такие как повар, воспитатель или технолог, — поясняет рекрутер.
Что касается взаимодействия между сотрудниками, то ИИ рекомендует развести по отделам Ольгу Петровну и Верочку, чтобы избежать конфликта «из-за разных жизненных приоритетов и стилей общения». И с этим Анастасия Платонова абсолютно согласна. Кроме того, Верочка не сработалась бы с Шурой, поскольку, несмотря на то что у обеих есть знания и опыт, они придерживаются абсолютно противоположных точек зрения на все.
— Зато у Верочки с Самохваловым мог бы получиться интересный тандем, — замечает эксперт. — Они оба — презентабельны, коммуникабельны, энергичны и умеют добиваться своего. Их парой надо посылать на различные переговоры.
В общем, несмотря на убедительные аргументы с обеих сторон, искусственные и традиционные, то есть человеческие, специалисты по кадрам имеют разные позиции по одному и тому же вопросу — совсем как Шура и Верочка.
И если ИИ предлагает вполне предсказуемые варианты кадровых назначений, то Анастасия Платонова подходит к вопросу более творчески, учитывая и анализируя ситуации, в которых оказались герои фильма. Но здесь, возможно, ИИ был просто менее информирован, поскольку «ансамбль электронных рекрутеров» опирался преимущественно на психологическую характеристику, а эксперт, помимо нее, и на сюжет фильма. Его она, как и все мы, знает чуть ли не наизусть и может разбирать на цитаты.
Электронный рекрутер пока не может похвастаться отличным знанием киновселенной Рязанова, поэтому он в «HR-битве» занял менее выгодную позицию.
С другой стороны, нейросеть подстраховалась и предложила несколько вариантов, как говорят кадровики, — «карьерных треков» — для героев. Некоторые из них были, прямо скажем, взаимоисключающими. Впрочем, по словам создателя сервиса Андрея Комиссарова, варианты нужны для того, чтобы заказчик исследования выбрал наиболее подходящий из предложенных.
Выходит, последнее слово все равно остается за человеком, ведь именно он должен принять решение. А это значит, что пока ИИ не может полностью заменить HR-специалиста на его посту, хотя значительно облегчить эту работу ему вполне по силам.
Сегодня человеку все еще нужен человек. Ну, а что будет дальше — покажет время.
IT-специалист назвал профессию, которой не страшен искусственный интеллект.
СПРАВКА.
Фильм «Служебный роман» — экранизация пьесы Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского «Сослуживцы». Она была написана в 1971 году и тогда же поставлена сразу в двух театрах — ленинградском Театре комедии и московском Театре им. Маяковского. Затем Рязанов начал писать сценарий к экранизации. Над образами Людмилы Прокофьевны и Анатолия Ефремовича работали всей съемочной группой. Для Калугиной в костюмерной «Мосфильма» нашли самые бесформенные, вышедшие из моды наряды. Оператор принес старые отцовские очки в грубой оправе, и получилась знаменитая «мымра».
Верочке же в пьесе — чуть больше 20 лет. Она была длинноногой красоткой, нацеленной на выгодный брак. Лия Ахеджакова, которой было 38 лет, в этот образ никак не вписывалась. Специально для нее Рязанов полностью переписал роль секретарши. Статистическое учреждение, где работали главные герои, снимали в трех разных местах Москвы. Фасад дома — это Федеральное агентство морского и речного транспорта на Кузнецком Мосту, кабинет Калугиной имел выход на крышу дома девятиэтажного дореволюционного «небоскреба» в Большом Гнездниковском переулке, а кабинеты со всей обстановкой были построены в павильонах «Мосфильма».
* Мягкие навыки (soft skills) — умения, которые не связаны с профессиональными напрямую, но очень важны в работе. К мягким навыкам относятся, например, коммуникабельность, ответственность, обучаемость. Их можно отнести к личностным качествам или особенностям характера.
** Gemini AI, Claude, YandexGPT, Textio, HiredScore, PeopleGPT от Juicebox, — нейросети различных производителей для рекрутинга и кадровых служб.
*** Большая языковая модель (LLM) — тип алгоритма искусственного интеллекта, который применяет методы нейронных сетей с большим количеством параметров для обработки и понимания человеческих языков или текста с использованием методов самостоятельного обучения.