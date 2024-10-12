Мыло или антисептик? Учёные развеяли мифы о мытье рук

Осень — время простуд. Растёт заболеваемость ОРЗ и ОРВИ, а это значит, что повышаются требования к личной гигиене. Особенно важно следить за чистотой рук, ведь болезнетворные бактерии мы часто переносим на них.
А как делать это правильно? Учёные Пермского национального исследовательского политехническиого университета (ПНИПУ) развеивают устоявшиеся мифы о мытье рук.
Миф первый. Если мыть руки горячей водой, погибнет больше бактерий
«Как утверждает Всемирная организация здравоохранения, тёплая вода с мылом удаляет бактерии и загрязнения с рук эффективнее, чем холодная. Оптимальной температурой для этого называют +37 градусов. Не стоит использовать слишком горячую воду, потому что она удаляет с кожи защитный жировой слой. При этом её температуры всё равно недостаточно, чтобы убить бактерии», — объясняет доцент кафедры химии и биотехнологии ПНИПУ, кандидат химических наук Анна Портнова.
Её коллега — доцент той же кафедры, кандидат биологических наук Анастасия Зорина — обращает внимание, что обычное мыло смывает с рук более 90% микробов. Но не убивает их! Температура, при которой они начинают гибнуть, должна быть не менее +75 градусов. Однако столь горячая вода может нанести вред рукам.
Так что всё в данном случае зависит от личных предпочтений: кому какой водой комфортнее мыть руки.
Миф второй. Антисептик так же хорошо справляется с грязью на руках, как и мыло
«Всегда есть какая-то доля бактерий, пусть небольшая, которая выживет после обработки противомикробным средством. Да и, помимо бактерий, на руках может быть достаточно много загрязнений другой природы. Санитайзер борется с бактериями, но не удаляет, например, пищевые жиры. Поэтому исключать мытьё рук не следует», — считает Зорина.
А Портнова отмечает, что мыло, в отличие от антисептика, не только обеззараживает, но и удаляет загрязнения с поверхности кожи рук. Поэтому в большинстве случаев лучше мыть руки именно с мылом.
«Мыло и вода более эффективны, чем дезинфицирующие средства, для удаления определённых видов микробов, — говорит она. — Это, например, Cryptosporidium (микроорганизмы из фекалий, вызывающие диарею, спазмы в животе, тошноту и потенциально способные привести к летальному исходу) и Clostridioides difficile (опасны тем, что могут вызвать псевдомембранозный колит — тяжёлое инфекционное заболевание прямой кишки), а также химикаты».
Миф третий. Антибактериальное мыло лучше обычного
По словам Портновой, антибактериальное мыло отличается от обычного прежде всего составом. В нём есть вещества, способные уничтожать микробы. В обычном мыле таких веществ нет.
«В большинстве случаев в качестве действующего компонента в антисептическое мыло добавляется триклозан. Он действительно сдерживает размножение и рост бактерий», — объясняет химик.
Триклозан — синтетический антибактериальный агент широкого спектра действия. Он убивает более 99,9% бактерий, но надо помнить, что при мытье рук его действие кратковременно. Есть ещё один недостаток: это средство удаляет и полезные бактерии.
Вдобавок дезинфицирующее мыло может не справиться с вирусами. Правда, оно может их просто смыть, но эта задача под силу и обычному мылу.
Миф четвёртый. На мыле не могут жить микробы
Раз мыло очищает, значит, на нём не могут обитать возбудители инфекций, считаем мы. Конечно, маловероятно обнаружить их в толще твёрдого мыла — там нет кислорода и воды. А вот в жидком мыле они вполне могут присутствовать. Если такое произошло, заметить это нетрудно. Мыло помутнеет, будет «комковаться», да и просто испортится.
В толще твёрдого мыла микробов, как уже сказано, быть не может. Но если кусок долгое время лежит нетронутым, на его поверхности при достаточной увлажнённости могут развиться колонии бактерий. С другой стороны, если мылом давно не пользовались, его поверхность просто засохнет вместе с возможными патогенами.
Миф пятый. Руки нужно мыть дважды
Как говорят учёные, дело не в количестве процедур, а в качестве.
«По рекомендациям ВОЗ, мыть руки надо, используя правильную технику, а затем тщательно высушить их», — отмечает Зорина.
Что же это за техника? Перед нанесением мыла на руки смочите ладони в тёплой воде. Затем тщательно намыльте их до образования пены и разотрите её по коже в течение 20−30 секунд, особое внимание уделяя кончикам пальцев и ногтям.
Такой процедуры вполне достаточно, чтобы тщательно очистить руки от загрязнений. Затем надо хорошо промыть их под проточной водой и вытереть насухо чистым либо одноразовым полотенцем.
Миф шестой. Руки лучше сушить естественным путем, так они дольше останутся чистыми
«Микробы на влажной коже распространяются легче, чем на сухой, поэтому важно, чтобы руки высохли полностью. Но если после мытья вы размахиваете кистями рук, то собираете множество микробов из воздуха, ведь они активнее пристают к влажным ладоням. Используйте одноразовые бумажные полотенца или чистые салфетки, чтобы быстрее высушить руки», — советует Портнова.
Миф седьмой. У мужчин руки грязнее, потому что они хуже следят за гигиеной
Эксперты говорят, что на самом деле на женских руках микробов больше, чем на мужских! Они объясняют это тем, что у женщин на ладонях больше сальных желез. Из-за этого понижается кислотность поверхности кожи, что создаёт хорошие условия для размножения бактерий.
Кроме того, женщины чаще пользуются кремами и прочими средствами по уходу за кожей, из-за чего она становится жирной и потной. А это тоже «нравится» микробам — среда для них самая подходящая!
Интересно, что в других местах тела кислотность кожи ниже как раз у мужчин. Правда, с возрастом эти половые различия нивелируются.