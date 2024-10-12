Мыло или антисептик? Учёные развеяли мифы о мытье рук

Раз мыло очищает, значит, на нём не могут обитать возбудители инфекций, считаем мы. Конечно, маловероятно обнаружить их в толще твёрдого мыла — там нет кислорода и воды. А вот в жидком мыле они вполне могут присутствовать. Если такое произошло, заметить это нетрудно. Мыло помутнеет, будет «комковаться», да и просто испортится.