Мяу, вам доставка: Курьер в паре с кошкой разносит заказы в Петербурге

— Вы себе представить не можете, насколько сильно она любит гулять! Дома ее не заставишь сидеть — только видит, что я беру рюкзак, сразу «прыг» ко мне на плечо! И глазки такие несчастные делает — ну как ее не взять с собой? Вообще ее даже приучать ни к чему не пришлось, это у нее семейное. Папа Кисы — Люкс, известный в России кот-путешественник.