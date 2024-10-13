Мяу, вам доставка: Курьер в паре с кошкой разносит заказы в Петербурге

В Петербурге поселился замечательный… кот-курьер! Голубоглазая полубританка по кличке Киса ходит на работу вместе со своим хозяином. Кузя — простой парень, он подрабатывает курьером в выходные: полдня разносит заказы с большим рюкзаком, а Киса все это время смирно сидит у него на плече.
Видео с необычным доставщиком и его хвостатой напарницей уже разлетелось в Сети. Их стали узнавать на улице, фотографировать, оставлять чаевые. Парочку сравнивают с Джеймсом Боуэном и его уличным котом Бобом — самым известным пушистиком в мире.
Никакого контакта с едой
Обычный день в редакции SPB.KP.RU. Время близится к обеду, и урчание в животах журналистов начинает перебивать стук клавиатуры. Заказываем доставку. Звонит домофон, открываем дверь, а на пороге том… курьер с котом!
— Здравствуйте, вам доставка, — приветствует нас улыбчивый длинноволосый парень, но все внимание уже не на него…
— Это кто у нас тут такой краси-и-и-вый, — забыв о еде и не в силах сдержать умиления, бросаемся мы к голубоглазой кошке.
К слову, в момент передачи заказа Киса (да, ее официально так зовут) сидит в рюкзаке-переноске. Так положено.
— У клиента ведь может быть аллергия, да и в остальном неизвестно, как он на животное отреагирует. Плюс никакого контакта с едой быть не должно, — объясняет старший в этой паре курьер Кузя. — Выпускаю ее из рюкзачка я только на улице.
«Это у нее в крови»
Мы решаем прогуляться с ребятами по городу, чтобы узнать их историю. Кузе 26 лет, он родился под Сургутом. По образованию инженер-строитель, но работает менеджером по продажам в магазине керамической плитки, а в свободное время — курьерит.
В Петербург молодой человек переехал весной 2024 года, до этого несколько лет жил в Москве — там он и встретил Кису. Беспородной кошечке искали дом в Интернете.
— Мы с девушкой не смогли пройти мимо этих глазок. Хотя нас предупреждали, что она та еще вредина…
К слову, характер Кисы и стал причиной того, почему она «оказалась на улице».
— Вы себе представить не можете, насколько сильно она любит гулять! Дома ее не заставишь сидеть — только видит, что я беру рюкзак, сразу «прыг» ко мне на плечо! И глазки такие несчастные делает — ну как ее не взять с собой? Вообще ее даже приучать ни к чему не пришлось, это у нее семейное. Папа Кисы — Люкс, известный в России кот-путешественник.
— А ей не страшно в городе-то? — волнуемся мы.
— Она, конечно, может резких звуков испугаться, и какое-то время побыть в напряжении, но быстро переключается — любит смотреть по сторонам, нюхать здания, строить глазки прохожим.
В этот же момент необычных доставщиков облепили три школьницы. «Это же Кузя с Кисой!», — схватившись за телефон, завизжали девчонки. Да и вообще весь путь, что мы проделали, парочке не давали прохода.
— Мы уже привыкли. Киса знает, что она — знаменитость. После того, как я начал вести блог в Интернете, нас часто узнают. Одна из клиенток недавно так обрадовалась, когда мы привезли ее заказ, что дала нам 300 рублей чаевых. Работодатель же замечаний насчет нашей совместной работы не делал — компания даже лайки под нашим видео ставит.
Не всем котикам подходит
Но плохое в блоге Кузи и Кисы все равно пишут: мол, зачем животное подвергать такому стрессу?! Но, по словам хозяина, кошка сама выбрала этот путь.
— Это не всем котикам подходит. Кто-то любит дома сидеть. А у нашей такой склад ума, генетика. Ей 24 на 7 нужно внимание, и она сама дала понять, что оставаться дома одной для нее больший стресс, — объясняет Кузя. — Она с детства любит поездки и спокойно реагирует на шлейку и поводок, уже несколько раз летала на самолете, была в горах и ни разу не убегала.
Кстати
На двоих за 3−4-часа работы курьерская парочка получает около 1200 рублей (это примерно два заказа в час). Вместе они зарабатывают на аренду жилья в Петербурге, еду и поездку в Вену — там учится девушка Кузи. Но в любом случае за свою работу пушистая доставщица получает проценты: баночку тунца или паштет. «Курьерить» Кисе нравится, разве что в домофон самой не позвонить: у нее лапки…
Справка «КП»
Джеймс Боуэн — лондонский музыкант и писатель, оказавшийся на улице и страдавший от наркотической зависимости, стал известен благодаря своим рассказам о преданном друге, рыжем коте, с которым они разделили все тяготы жизни. Книги «Уличный кот по имени Боб» и «Мир глазами кота Боба» стали бестселлерами. Их история растопила сердца миллионов людей по всему миру. В 2016 году в Лондоне на премьере фильма, посвященного этой удивительной дружбе, присутствовала даже Кейт Миддлтон. В 2020 году Боба не стало. Ему было 14 лет.
ТТХ Кисы
- Возраст — 2,6 лет.
- Вес — 4, 5 кг.
- Порода — полубританка (мама — британская, папа — «дворянин»).
- Цвет глаз — небесно-голубой.
- Знает четыре команды: «дай лапку», «дай две лапки», «лежать», «залезай».