«Мясной штурм» по-британски. Как Англия превратила большой позор в подвиг

Около 600 английских кавалеристов ринулись в атаку. Она получилась внезапной для русской армии. Хаотичный огонь пушек не смог остановить британцев, которые добрались до батарей и частично уничтожили расчеты. Но тут во фланг им ударили три эскадрона Сводного уланского полка. Англичане начали отходить, и начался форменный ад. Британцев косили артиллерийские залпы и ружейный огонь. Газета «Таймс» писала: «Раненые и потерявшие коней кавалеристы, бегущие к нашим позициям, красноречивее любых слов свидетельствовали об их печальной судьбе — да, они потерпели неудачу, но даже полубоги не смогли бы сделать большего… В 11:35 перед проклятыми московитскими пушками более не осталось британских солдат, кроме мёртвых и умирающих…».