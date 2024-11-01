Мясник из Германии делает деликатесы из енотов

Люди приезжают отовсюду, иногда проезжая 150 километров, чтобы посетить мой магазин, потому что хотят попробовать енота. Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь говорил, что это отвратительно или что это нельзя есть. Честно говоря, всем это нравится.