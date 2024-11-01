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Мясник из Германии делает деликатесы из енотов

В ассортименте — фрикадельки, колбасы и другие мясные продукты из местных вредителей.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

Мясник с северо-востока Германии придумал, как он сам считает, инновационное решение для местной проблемы с распространением енотов: он превращает вредителей в сосиски и другие мясные деликатесы.

Майкл Рейсс, охотник, открывший в 2022 году мясную лавку в Каде (Германия), рассказал, что эта идея пришла ему в голову после того, как он попытался придумать выдающийся продукт для продовольственной ярмарки «Международная зеленая неделя в Берлине».

Международная зеленая неделя в Берлине — это выставка-продажа сельскохозяйственной продукции, проводимая с 1926 года.

Тогда Райсс вспомнил, что енотов, которых в Германии убивают как вредителей, просто выбрасывают в мусорное ведро. Поэтому он решил спросить местных чиновников, можно ли их вместо этого переработать и превратить в пищу.

По данным Союза охраны природы и биоразнообразия (NABU), еноты были завезены в Германию в 1920-х годах и были впервые выпущены в дикую природу в 1934 году. С тех пор млекопитающие, которые обладают высокой способностью к адаптации, быстро размножились. В настоящее время в Германии насчитывается около 2 миллионов енотов.

Получив разрешение, Райсс начал готовить тефтели, колбасу и другие деликатесы из мяса енота. По его словам, эти продукты стали хитом на ярмарке и среди покупателей в его лавке.

Люди приезжают отовсюду, иногда проезжая 150 километров, чтобы посетить мой магазин, потому что хотят попробовать енота. Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь говорил, что это отвратительно или что это нельзя есть. Честно говоря, всем это нравится.

Майкл Рейсс
охотник и мясник, придумал деликатесы из енотов

Рейс уверяет, что мясо енота на вкус не сильно отличается от обычного. Правда, оно намного мягче.

Согласно данным немецкого общества изучения природы Зенкенберга, в настоящее время еноты действительно представляют опасность для биоразнообразия в стране, особенно для рептилий и амфибий, которых они употребляют в пищу. Их влияние на исчезающие виды настолько велико, что для сокращения их популяции власти официально разрешили охоту на этих животных.

Ранее рассказывали, что на Гавайях нашествие кокосовых жуков-носорогов, уничтожающих плантации. Однако из них пока не делают деликатесы.