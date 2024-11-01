Мясник из Германии делает деликатесы из енотов

Мясник с северо-востока Германии придумал, как он сам считает, инновационное решение для местной проблемы с распространением енотов: он превращает вредителей в сосиски и другие мясные деликатесы.
Майкл Рейсс, охотник, открывший в 2022 году мясную лавку в Каде (Германия), рассказал, что эта идея пришла ему в голову после того, как он попытался придумать выдающийся продукт для продовольственной ярмарки «Международная зеленая неделя в Берлине».
Международная зеленая неделя в Берлине — это выставка-продажа сельскохозяйственной продукции, проводимая с 1926 года.
Тогда Райсс вспомнил, что енотов, которых в Германии убивают как вредителей, просто выбрасывают в мусорное ведро. Поэтому он решил спросить местных чиновников, можно ли их вместо этого переработать и превратить в пищу.
По данным Союза охраны природы и биоразнообразия (NABU), еноты были завезены в Германию в 1920-х годах и были впервые выпущены в дикую природу в 1934 году. С тех пор млекопитающие, которые обладают высокой способностью к адаптации, быстро размножились. В настоящее время в Германии насчитывается около 2 миллионов енотов.
Получив разрешение, Райсс начал готовить тефтели, колбасу и другие деликатесы из мяса енота. По его словам, эти продукты стали хитом на ярмарке и среди покупателей в его лавке.
Люди приезжают отовсюду, иногда проезжая 150 километров, чтобы посетить мой магазин, потому что хотят попробовать енота. Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь говорил, что это отвратительно или что это нельзя есть. Честно говоря, всем это нравится.
Рейс уверяет, что мясо енота на вкус не сильно отличается от обычного. Правда, оно намного мягче.
Согласно данным немецкого общества изучения природы Зенкенберга, в настоящее время еноты действительно представляют опасность для биоразнообразия в стране, особенно для рептилий и амфибий, которых они употребляют в пищу. Их влияние на исчезающие виды настолько велико, что для сокращения их популяции власти официально разрешили охоту на этих животных.
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