Мягкий и воздушный: как выбрать качественный зефир

Масштабные проверки начались после громкой истории в октябре прошлого года. Тогда в СМИ писали, что после употребления зефира «Жизель» москвичи начали массово обращаться с жалобами. Говорили о вздутии живота, диарее, тошноте. Тогда многие магазины сняли с продажи эту продукцию. Однако после тщательных проверок никаких нарушений обнаружено не было. Ходили слухи, что в продукте содержится мальтит — вещество, которое и приводит к таким последствиям. Однако со временем информация не подтвердилась.