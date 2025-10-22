«Мы всей командой размышляли, что это значит». Экс-президент Финляндии Ниинистё рассказал о символичных подарках Путина

Узнать больше по теме

Российская империя: от рождения до падения

От блеска императорских балов до грохота пушек на Бородинском поле — Российская империя стала символом величия и противоречий в истории России. Это было государство, где рядом сосуществовали блестящие достижения науки и культуры и тяжесть крепостного права, где роскошные дворцы соседствовали с крестьянскими избами. В статье мы разберем, чем была Российская Империя, как она развивалась, и почему ее наследие до сих пор вызывает споры и восхищение.