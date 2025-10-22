«Мы всей командой размышляли, что это значит». Экс-президент Финляндии Ниинистё рассказал о символичных подарках Путина

Одним из самых загадочных подарков от Путина, уточнил в книге Ниинистё, стал знак отличия, ранее врученный сенатору Самуэлю Вернеру фон Тройлю — чиновнику, который в конце XIX века противостоял русификации Финляндии при царе Николае II. Бывший президент подчеркнул, что у них с фон Тройлем есть нечто общее: оба служили в Судебной палате Турку. «Экономика, конституция и судебная палата», — перечислил Ниинистё, отмечая символичность совпадений.
Не менее продуманным был и подарок на 70-летие экс-президента — коллекция писем семьи маршала Маннергейма, в том числе и личные рукописи самого военачальника. Финский президент позже узнал, что эти документы недавно продавались на аукционе в Лондоне.
Среди других подарков от Путина: редкое издание книги Pro Finlandia 1899 года, в которой представители 12 стран обращались к Николаю II с призывом сохранить автономию Финляндии.
«Мы всей командой размышляли, что означают эти послания в поддержку суверенитета Финляндии», — пишет бывший президент в мемуарах.
Ниинистё утверждает, что были и другие «исторические намеки». Так, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 2012 года российский лидер предложил гостям мадеру (крепленое вино. — Прим. ред.) 1845 года и напомнил, что тогда Финляндия была частью Российской империи.
«Я быстро оглядел сидящих за столом и… пришёл к выводу, что напоминание было адресовано особенно мне. Да, Финляндия тогда была Великим княжеством Российской империи», — вспоминает Ниинистё.
Тема суверенитета всплыла и в 2022 году, когда Ниинистё сообщил Путину о решении Финляндии вступить в НАТО. По словам экс-президента, российский лидер принял новость спокойно, но не удержался от ироничного замечания: «Надеюсь, вы сохраните хоть что-то из суверенитета — американцы ведь возьмут военное командование». На это Ниинистё ответил: «Я и впредь буду сам назначать здесь генералов». Путин, по его словам, лишь усмехнулся.
Напомним, что Владимир Путин на сессии дискуссионного клуба «Валдай», отвечая на вопрос об изменении геополитического ландшафта Европы после присоединения Швеции и Финляндии к НАТО, сказал, что обе эти страны, став членами альянса, потеряли преимущество нейтрального статуса.
По его словам, всё, что Россия хотела решить со Швецией, она решила в ходе Полтавской битвы, а с Финляндией «все вопросы» решены во время Второй мировой войны. Также он добавил, что Россия не против восстановления отношений с Финляндией и Швецией, «если они захотят».
Саули Ниинистё занимал пост президента Финляндии 12 лет — с 2012 по 2024 год, два срока подряд. На последних выборах главы государства победу одержал кандидат от правящей правоцентристской партии «Национальная коалиция» Александр Стубб.