«Мы вернем Тайвань»: новогоднее обращение лидера Китая встревожило мир

В ходе маневров «Миссия справедливости-2025» народно-освободительная армия отрабатывала блокаду портов, задействовав флот, авиацию, ракетные войска и береговую охрану. По данным Тайбэя, за два дня было зафиксировано около 200 самолетов и пуски 27 ракет, часть из которых упала вблизи побережья.
Учения вызвали резкую критику со стороны США, ЕС, Великобритании, Японии, Австралии и Филиппин. Китай ответил дипломатическими протестами, заявив, что главной угрозой стабильности в Тайваньском проливе являются силы, выступающие за независимость острова, и внешняя поддержка.
Президент Тайваня Лай Циндэ, в свою очередь, в своем новогоднем обращении предупредил о «растущих амбициях» Пекина и призвал ускорить увеличение оборонного бюджета.