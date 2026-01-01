Популярные темы
«Мы вернем Тайвань»: новогоднее обращение лидера Китая встревожило мир

Председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении заявил, что воссоединение Китая и Тайваня «неизбежно» и является «тенденцией времени». Показательно, что речь прозвучала на следующий день после завершения масштабных китайских военных учений вокруг острова. Пекин считает Тайвань частью Китая и не исключает применения силы.

Оксана Файрклоуг
Автор ВФокусе Mail
Источник: Reuters

В ходе маневров «Миссия справедливости-2025» народно-освободительная армия отрабатывала блокаду портов, задействовав флот, авиацию, ракетные войска и береговую охрану. По данным Тайбэя, за два дня было зафиксировано около 200 самолетов и пуски 27 ракет, часть из которых упала вблизи побережья.

Учения вызвали резкую критику со стороны США, ЕС, Великобритании, Японии, Австралии и Филиппин. Китай ответил дипломатическими протестами, заявив, что главной угрозой стабильности в Тайваньском проливе являются силы, выступающие за независимость острова, и внешняя поддержка.

Президент Тайваня Лай Циндэ, в свою очередь, в своем новогоднем обращении предупредил о «растущих амбициях» Пекина и призвал ускорить увеличение оборонного бюджета.