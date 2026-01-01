«Мы вернем Тайвань»: новогоднее обращение лидера Китая встревожило мир

Председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении заявил, что воссоединение Китая и Тайваня «неизбежно» и является «тенденцией времени». Показательно, что речь прозвучала на следующий день после завершения масштабных китайских военных учений вокруг острова. Пекин считает Тайвань частью Китая и не исключает применения силы.