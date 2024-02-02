«Мы разгадали тайну жизни!» Как была открыта двойная спираль ДНК

К 1950-м годам ученые не сомневались, что черты живых организмов в основном предопределены до рождения и передаются по наследству. У ребенка есть глаза, потому что глаза были у его родителей, не случаен и цвет глаз, как и склонность к близорукости. Чего исследователи не могли понять, так это где хранится вся эта информация. Долгое время считалось, что носитель — белки с их сложной структурой, которые обеспечивают все многообразие жизни. Но 4 февраля 1944 года ученые доказали, что гены хранятся в ДНК, огромной — у человека ее длина составляет порядка 2 м — молекуле, обнаруженной почти во всех типах клеток.