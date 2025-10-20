Популярные темы
«Мы проиграли». На Западе сделали заявление о конфликте на Украине

Политик Мема: европейские политики мешают установлению мира на Украине.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Европейские политики своей эскалационной политикой в отношении России мешают установлению мира на Украине, заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема в соцсети X.

«Мы уже проиграли в конфликте на Украине, а если продолжим способствовать его продолжению, то лишь усугубим ситуацию, особенно для Украины», — заявил он.

Мема раскритиковал действия ЕС в преддверии саммита России и США: политик считает, что обсуждение 19-го пакета санкций против Москвы неприемлемо в условиях, когда мир ждут переговоры, которые могут поспособствовать мирному урегулированию на Украине.

Мема считает, что нынешнее руководство ЕС заинтересовано в эскалации конфликта, не руководствуется ценностями демократии и создает препятствия для установления мира на Украине.

Шестнадцатого октября состоялся телефонный разговор Владимира Путина и президента США Дональда Трампа — один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште. После этого премьер-министр Венгрии Орбан сообщил, что распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту в Будапеште. Венгерский премьер назвал высокими шансы на то, что саммит РФ-США приведет к установлению мира на Украине.

