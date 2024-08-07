«Мы никогда не будем вместе»: 7 реальных историй о курортных романах

Летний отпуск для многих — верный способ нажить себе курортный роман. Недавний опрос показал, что 50% россиян хотя бы раз заводили романтические отношения в путешествиях, 40% сохранили связь уже после отпуска, а 25% поженились. В целом 76% опрошенных оценили такой опыт положительно, хотя сценарии складывались разные.
РБК Life собрал семь историй о романтических приключений на курортах. Некоторые похожи на сказку, другие — на разочарование.
Мария, тренер по публичным выступлениям, 40 лет
«Дело было в 2004-м в Геленджике, в моей первой “взрослой” поездке на море. Я была студенткой и уже работающим журналистом и уехала отдыхать с подругой. До сих пор я помню это прекрасное ощущение, когда ты выходишь гулять на вечернюю набережную, не зная, чем закончится эта прогулка. Речь не о безрассудном поиске приключений, а об ощущении легкости, которого очень не хватает в жизни.
На второй день отдыха мы зашли в ресторанчик на набережной, и к нам подсели двое незнакомцев, совершенно ничем не примечательные — краснодарские, в командировке. Но они так нас заговорили и завлекли, что мы пошли с ними гулять — и гуляли до самого утра!
Мой ухажер сообщил, что следующим днем уезжает, но обещал вернуться. Я ни на что не надеялась, ведь у нас с подругой оставалось еще шесть дней отдыха, но обещание он сдержал. В то время сотовая связь была ужасно дорогая, никаких смартфонов еще не существовало, так что он заваливал меня эсэмэсками. Когда он вернулся, мы весь день ездили на автомобиле по окрестностям. Побывали на водопадах, поднимались по канатной дороге — романтика была фантастическая. При этом в одной постели мы не оказались, потому что я возразила: «А зачем? Не хочу». Он это оценил. Когда мы разъехались по своим городам, общение продолжилось в переписке и затянулось на два месяца. Он подарил мне сим-карту, которую оплачивал: я же была бедной студенткой.
Звонил мне каждый день, я ощущала невероятную заботу, и начала догадываться, что этот мужчина, который был старше меня на 10 лет, в меня влюбился. В итоге он явился в мой город, гнал туда на машине, что для меня это стало проявлением любви, жестом. Мы провели прекрасные выходные, он признался в любви… Но оказался женат и с двумя детьми. В какой-то момент он заявил, что готов развестись, но я на это не пошла. Так курортный роман и закончился. Иногда я думаю, что это было неправильное решение, потому что никто мужчин из семьи не уводит — они уходят сами, если на это решаются. Так что я бы никого не уводила по факту. Но все же это приключение осталось для меня примером потрясающей заботы и любви, которая только на курортах и бывает".
Ольга, журналист, 37 лет
"Мой курортный роман случился в январе 2022 года в Дубае. Изначально Сергей был на свидании с моей подругой, но потом мы вместе оказались за ужином. Он не понравился мне, если рассматривать в ключе романтических отношений. Веселый, болтал без умолку, он казался ветреным. У меня всегда было много друзей среди мужчин, поэтому я не удивилась, что мы стали дружить еще на отдыхе. Безусловно, он проявлял интерес, пытался ухаживать, но так же он общался и с другими девушками. Я не восприняла это серьезно. Наш курортный платонический роман длился всего три дня. Накануне моего отъезда Сергей заявил, что если у меня нет желания вступать с ним в романтические отношения, то и общаться дальше нет смысла. И я улетела в Москву, а он в Санкт-Петербург. Он изредка отвечал на публикации в моих соцсетях, но плотно мы не переписывались. Однако иногда я возвращалась мысленно в те три дня в Дубае и думала, насколько удивительно комфортно нам было вместе.
Через три недели я снова оказалась в Дубае по рабочим делам и поймала себя на чувстве тоски по своему новому знакомому. Я старалась отогнать это чувство, убеждая себя, что Сергей не настроен серьезно. Но сердце обмануть тяжело. Вернувшись в Москву, я поделилась переживаниями с подругой, которая нас познакомила, а она ответила, что ей Сергей абсолютно не нравится. Мои чувства все крепли, где-то в глубине души я даже понимала, что это любовь. Подруги, которые его знали, смеялись и говорили, что я просто не могла влюбиться в такого ветреного парня, что все придумала.
В апреле того же года я узнала, что он улетел отдыхать в Турцию, и позвала ту самую подругу тоже туда отправиться. Мне необходимо было понять, насколько мои чувства реальны. Я вышла с ним на связь, и он согласился встретиться. Как же мне было страшно! Даже не знаю, чего больше боялась — что столкнусь лицом к лицу с настоящей любовью или что все окажется напрасно. Но мы встретились, и я окончательно поняла, что люблю его. 17 апреля мы гуляли под весенним дождем в Анталии и он мне заявил: «Ты мне не подходишь, мы никогда не будем вместе. Мне нужна спокойная, домашняя девушка, а ты постоянно куда-то летаешь». С тех пор мы больше не расставались и теперь отмечаем годовщину именно 17 апреля.
Как выяснилось, его чувства росли примерно в такой же последовательности, как и мои. И он так же усердно отгонял от себя мысли обо мне и не мог поверить, что это происходит. Я настолько сильно не соответствовала его представлениям о его идеальной девушке, насколько и он не соответствовал моим. Через год мы поженились, сейчас нашей дочери уже семь месяцев".
Денис, PR-менеджер, 34 года
«У меня было несколько курортных романов, но самый яркий случился в Турции в 2022 году. Простая встреча в очереди в туалет клуба переросла в какую-то нереальную историю. С первого взгляда мы понравились друг другу и почувствовали взаимное притяжение. На отдыхе, который очень быстро пролетел, мы почти не разлучались. Правда, расстаться все же пришлось. Я вернулся в Москву, а она осталась в Турции, куда переехала на ПМЖ из России пять лет назад. А запомнился этот роман тем, что потом она несколько раз прилетала ко мне в Москву. Так наша курортная история растянулась еще на полгода. Все эти ожидания, переписки подогревали чувства. Уровень “химии” был запредельный. Но расстояние, работа и прочая рутина сделали свое дело: наш бурный роман постепенно начал сходить на нет. Из-за работы я не мог часто летать в Турцию, а в Москве меня закрутила привычная жизнь, новые знакомства…
Но мы оба благодарны случаю, который нас свел. Все самое искреннее всегда происходит очень внезапно. Для меня это образец донельзя острой и жгучей взаимной влюбленности. Вспоминаю, что даже ожидать ее прилета было невыносимо, невозможно было работать, спать, есть…".
Екатерина, управляющая персоналом, 32 года
«Совсем недавно у меня случился “роман внутреннего туризма”, как я сама его назвала. Мне срочно нужно было уехать в командировку в Ярославль, но летом поймать билет на “Ласточку” в выходные — задача со звездочкой. И тут вспомнила про давно забытый сервис поиска автомобильных попутчиков, которым пользовалась еще в далекие студенческие годы. Мне повезло — водитель оказался милым общительным мужчиной. Разговорились, несколько часов общались в пути. В итоге в Ярославль уже приехали друзьями, провели выходные вместе: гуляли, смотрели достопримечательности, купались и много разговаривали. Кто сейчас ухмыльнулся — спешу разочаровать, интима не было».
Юлиана, продюсер на ТВ, 40 лет
«Пару лет назад мы с подругой отдыхали в Турции, в отеле 18+. Там со словами “Какая классная у вас музыка, давайте знакомиться!” я подсела к компании ребят, у которых из колонок играли “Аэропорты” Агутина и Преснякова. Оценивая “потенциальных жертв”, я заметила молоденького мальчика, оказалось, на девять лет моложе меня. Мы разговорились. Он тоже оказался из Москвы. Выпили и поцеловались — просто for fun. Я попросила проводить меня до номера — так все и закрутилось. Проснулись мы вместе.
Это была прекрасная романтическая неделя без иллюзий о продолжении. Прощаясь, обменялись номерами, и уже в Москве я написала ему сама. Он приехал в гости, мы посидели, поговорили, похихикали. И я задала вопрос, серьезно ли у нас. Он что-то промычал в ответ, как я поняла, означающее серьезные намерения.
Он стал периодически оставаться у меня на выходные, но позже появился сценарий: неделю до четверга мы проводим у меня, пятницу я посвящаю друзьям, субботу — себе. По воскресеньям он встречался с дочерью. Как я позже узнала, до меня у него был роман, с матерью своего ребенка он расстался некрасиво, забрал даже телевизоры. Потом я столкнулась с его жадностью: мы уже жили вместе, и, когда речь зашла о том, чтобы совместно покупать, например, продукты, он неохотно поинтересовался, какая нужна сумма, и не переводил ни копейкой больше. Это было удивительно, потому что у него прекрасная семья, мы до сих пор в отличных отношениях. И даже посмеивались: мол, а он точно не приемный? Уж больно скупой…
Однажды я услышала, как грубо он общался с родными по телефону. Это был тревожный звоночек. Со временем отношения стали портиться, но нас держал вместе идеальный секс. Все же мысли о расставании возникали. Мне приходилось готовить, вкладываться временем и деньгами без отдачи и поддержки. Зачем мне такой мужчина?
Перед годовщиной знакомства я предложила ему отправиться в тот же отель в Турции, где все началось. Смеялись, что там и поженимся. Он неохотно согласился, стал некрасиво шутить, что найдет себе кого-то помоложе, что будет жить в отдельном номере. Слушать было неприятно, что я ему и сообщила. И поняла, что человек устал. В итоге мы разругались, я его выгнала, уже будучи на курорте. Дожили в разных номерах, я общалась со своими друзьями отдельно и даже переехала в другой отель, когда случайно увидела его с другой.
Оказалось, что за месяц до поездки он хотел расстаться, но не знал, как это сделать. И решил просто сделать гадость. Конечно, я переживала, потому что действительно старалась ради этих отношений. С тех пор мы не общаемся, хотя он иногда пишет мне".
Анастасия, руководитель в сфере красоты и здоровья, 42 года
"В 2003 году в Египте я познакомилась с гидом-россиянином Константином, закрутился бурный роман. Прощаясь, уже в аэропорту не могли расстаться, плакали оба. Он только-только переехал работать в Египет и обратно должен был вернуться лишь через несколько месяцев. Уже в Москве я рассказала подруге, как сильно влюбилась и как мы теперь страдаем на расстоянии. Показала ей его фотографию, и, к нашему удивлению, выяснилось, что это ее лучший друг с детства! Она рассказала, что Костя неоднократно видел меня на разных фото с ней и даже на видео с ее свадьбы. Его мама тогда почему-то выделила меня из всех гостей, но при встрече у нас и мысли не возникло, что мы заочно знакомы.
Все были ужасно рады нашему роману, обсуждали наше совместное будущее. Мы поддерживали контакт несколько месяцев, но вот я стала ощущать, что что-то происходит. На мои беспокойные вопросы он не отвечал прямо, убеждал, что все хорошо. Я не выдержала, прилетела к нему в Египет и уже при встрече поняла, что притяжение исчезло. Мы решили остаться друзьями. Самое интересное, что раз в несколько лет мы друг с другом связываемся. Пару лет назад абсолютно случайно столкнулись в аэропорту Шереметьево — одновременно прилетели в Москву из разных стран. Отметили, что оба вообще не изменились и искренне рады были друг другу.
Я позволяла себе много курортных романов, и во всех них были эмоции, романтика и легкость. Да, конечно, они могут перерасти в нечто больше, но у меня так не случилось".
Александра, маркетолог, 25 лет
Это случилось семь лет назад. Мне было 18 лет, и я собиралась на горнолыжный курорт Гудаури в Грузию с друзьями моего парня. Но незадолго до поездки мы расстались, и первоначальный план разрушился. Решив не терять билеты, я улетела в Тбилиси одна, где заскучала и зашла на один известный сайт знакомств. Довольно долго свайпала влево, но мэтч все же случился. Собеседник поинтересовался, что я делаю в Грузии, и я ему все честно рассказала. Далее последовало предложение: «Если готова, то едем через два часа на экскурсию по городу!».
Альтернатив у меня не было. Более того, я сняла квартиру на центральном проспекте Руставели, и апартаменты находились со стороны двора, где все напоминало какое-то гетто. Я даже боялась выходить на улицу. «Мэтч» приехал за мной на хорошем автомобиле, в хорошей одежде, произвел приятное впечатление. Уже через 15 минут мы обсуждали все на свете. Даже девятилетняя разница в возрасте не помешала нам оказаться на одной волне.
Единственное, что меня смутило, это странное внимание к нему со стороны людей, которые сидели с нами в одном зале ресторана. Я подумала, что, может, он какой-то популярный в Тбилиси человек… После ужина мы осматривали местные достопримечательности: он указал на телебашню, переливающуюся разными огнями: «Пусть она будет ориентиром для тебя в этом городе».
На следующий день он проявил неожиданную щедрость: предложил мне переехать в люкс отеля «Хилтон», который вызвался оплатить. Я отказалась, объяснив, что сама могу поменять жилье. Он довольно долго со мной бодался. В результате я переехала, правда, не в «Хилтон». Распахнув в номере шторы, я увидела ту самую телебашню и подумала, не иначе знаки судьбы.
Чтобы не умереть от скуки, я «выписала» к себе бабушку, оплатив ей билеты и проживание. Общение с доброжелателем из дейтингового приложения постепенно сходило на нет. Тем более он как владелец какого-то крупного бизнеса на две недели уезжал на форум предпринимателей, о чем сообщил мне. Я немного расстроилась, потому что к его возвращению должна была улетать в Москву. Но он вдруг написал мне, назвал мне даты моих обратных билетов, которые каким-то образом узнал, что меня насторожило. И вернулся как раз в день моего вылета. Повез меня в очень красивое место, к слиянию рек Арагви и Куры. Мы стояли у монастыря, и он вдруг сказал: «Я очень серьезно настроен на дальнейшее продолжение, и, как ты понимаешь, отношения на расстоянии — это полная ерунда. Поэтому ты сейчас уезжаешь домой, но я хочу, чтобы ты подумала о переезде сюда ко мне». У меня закружилась голова. Все это было похоже на сказку, и я пообещала подумать. К тому же все было невинно — мы только целовались. На прощание он подарил мне браслет.
Когда мы расставались, он даже прослезился. И я всплакнула. Пошла собирать чемоданы, а через пару минут в дверь постучалась хозяйка гостиницы — сообщить, что за нами с бабушкой приехали какие-то мужчины на микроавтобусе. Это он отправил нам охрану, потому что тем же рейсом улетал и мой бывший бойфренд. Помню, как он увидел меня, выходящую из минивэна, и сквозь зубы процедил: «Ну, что, нагулялась?» Охранники слегка потеснили его и провели нас в VIP-зал ожидания. Бабушка тогда сказала: «Вот так должны ухаживать современные нормальные мужчины».
Он постоянно мне писал, звал в Италию, но я не успела получить визу в нужные даты. Тогда он спросил, собираюсь ли я переезжать в Грузию. Я не могла понять, надо ли мне это, и сказала, что могу просто прилетать время от времени в гости. Тогда он предложил оплачивать мне перелеты в Тбилиси, но я отказалась — подумала, что это уже эскорт какой-то. Сказка закончилась. Мы переписывались в очередной раз и разругались из-за обсуждения отношений. Он заявил, что полигамен, что желает иметь сексуальный контакт с разными женщинами, которые мне не положено принимать за измену. Выяснилось, что готов даже жениться и содержать меня, но при условии, что будет гулять с кем хочет. Я просто послала его подальше.
С моим бывшим мы снова сошлись, и грузинский товарищ каким-то образом узнал об этом, бурно реагировал. Потом еще года полтора мне писал, признавался, что влюбился впервые в жизни «по-настоящему». Я, разумеется, не поддавалась. Та сказка длилась ровно три недели, но я запомнила навсегда. Как бы там ни было, я считаю, порой нужно позволять себе подобные истории. Но не забывать об осторожности!".