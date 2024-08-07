«Мы никогда не будем вместе»: 7 реальных историй о курортных романах

"Мой курортный роман случился в январе 2022 года в Дубае. Изначально Сергей был на свидании с моей подругой, но потом мы вместе оказались за ужином. Он не понравился мне, если рассматривать в ключе романтических отношений. Веселый, болтал без умолку, он казался ветреным. У меня всегда было много друзей среди мужчин, поэтому я не удивилась, что мы стали дружить еще на отдыхе. Безусловно, он проявлял интерес, пытался ухаживать, но так же он общался и с другими девушками. Я не восприняла это серьезно. Наш курортный платонический роман длился всего три дня. Накануне моего отъезда Сергей заявил, что если у меня нет желания вступать с ним в романтические отношения, то и общаться дальше нет смысла. И я улетела в Москву, а он в Санкт-Петербург. Он изредка отвечал на публикации в моих соцсетях, но плотно мы не переписывались. Однако иногда я возвращалась мысленно в те три дня в Дубае и думала, насколько удивительно комфортно нам было вместе.