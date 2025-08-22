Мы их еще увидим: где военные из КНДР могут встретиться с ВСУ

В КНДР наградили бойцов, отличившихся в боях в Курской области. Мероприятие состоялось в штаб-квартире Центрального комитета Трудовой партии Кореи, сообщает ЦТАК.
— В ходе боевой деятельности зарубежных операционных войск, которые представили вооруженные силы нашей республики на поле войны, привлекшем к себе пристальное внимание мира, в полной мере подтверждена мощь героической КНА, одерживающей только победу на основе абсолютного превосходства идейного духа и чучхейской стратегии и тактики, — обратился к военнослужащим Ким Чен Ын.
Командиры получили звания героев КНДР. Кроме того, Ким Чен Ын встретился с семьями погибших бойцов.
— В словах товарища Кима важно обратить внимание на его формулировку: «зарубежные операционные войска». То есть в КНДР появился контингент, который он готов отправить за границу для выполнения задач. В случае России это Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, — отметил военный эксперт Александр Матюшин.
Собеседник ВФокусе Mail считает, что северокорейских бойцов мы еще увидим на поле боя. Вероятно, сейчас идет подготовка военнослужащих, готовых приехать в Россию.
— У КНДР появились бойцы, которые получили опыт ведения боевых действий в современных условиях. Если раньше многие смеялись над северокорейскойтехникой с установками РСЗО, то теперь Ким Чен Ын получил кадры, которые готовы управлять современными БПЛА. Они и могут научить своих коллег военному делу. Дальше уже практика. Дело в том, что Пхеньян признает новые границы и для них ДНР или Херсонская область — часть России, то есть в любой момент они могут появиться на фронтах СВО, — предположил Матюшин.
По его словам, Северная Корея может отправить своих граждан для участия в СВО и в качестве добровольцев.
— Им уже знакома местность Курской области, поэтому логично было бы их направить в соседнюю Сумскую, но это пока территория Украины. Сделать это можно, если они станут добровольцами в Вооруженных силах Российской Федерации, — подытожил эксперт.