Мы их еще увидим: где военные из КНДР могут встретиться с ВСУ

— У КНДР появились бойцы, которые получили опыт ведения боевых действий в современных условиях. Если раньше многие смеялись над северокорейскойтехникой с установками РСЗО, то теперь Ким Чен Ын получил кадры, которые готовы управлять современными БПЛА. Они и могут научить своих коллег военному делу. Дальше уже практика. Дело в том, что Пхеньян признает новые границы и для них ДНР или Херсонская область — часть России, то есть в любой момент они могут появиться на фронтах СВО, — предположил Матюшин.