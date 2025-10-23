MWM: ядерные силы России занимают лидирующие позиции в мире

Российские ядерные силы занимают лидирующие позиции в мире. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine (MWM).
Авторы профильного издания сделали заявление на фоне тренировок российских ядерных сил. Днем ранее стало известно, что атомный подводный крейсер «Брянск» в ходе учений произвел пуск баллистической ракеты Р-29РМУ2 «Синева».
В материале отмечается, что межконтинентальная ракета «Ярс», также задействованная в тренировках, является основой наземного компонента российских стратегических ядерных сил. По оценкам издания, к середине 2021 года половина наземных ракетных полков была перевооружена на этот комплекс, а общий арсенал достигал 180 ракет.
— Хотя обычные вооруженные силы России по-прежнему уступают в ряде областей коллективным возможностям членов НАТО, ее ядерные силы обладают полным паритетом, — пишет MWM.
В сентябре прошли военные учения России и Белоруссии «Запад-2025». Учения начались 12 сентября. Страны в ходе совместной практики планировали отработать управление войсками при локализации агрессии против Союзного государства, а также нейтрализации угроз.
Российские и белорусские военные отработали задачи по планированию использования нестратегического ядерного оружия и развертыванию ракетного подвижного комплекса «Орешник».