MWM: ядерные силы России занимают лидирующие позиции в мире

В материале отмечается, что межконтинентальная ракета «Ярс», также задействованная в тренировках, является основой наземного компонента российских стратегических ядерных сил. По оценкам издания, к середине 2021 года половина наземных ракетных полков была перевооружена на этот комплекс, а общий арсенал достигал 180 ракет.