МВД России предупредило, что мошенники начали рассылать новый вирус в Telegram

С января по октябрь 2024 года телефонные мошенники чаще всего представлялись сотрудниками банков, органов госвласти или операторов связи. На такие способы приходится до 80% от общего числа звонков, заявил старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов. Целью злоумышленников, с его слов, является получение СМС-кода, установка вредоносной программы или переход по фишинговой ссылке для получения доступа к личным данным жертвы.