МВД России планирует усилить контроль за рождением детей вне больниц

По словам начальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции и генерал-лейтенанта полиции Андрея Курносенко, изменения будут касаться процедуры государственной регистрации рождения детей по свидетельским показаниям. Это позволит не только улучшить контроль за фактами рождения, но и предотвратить возможные хищения бюджетных средств.
«Данная мера является вынужденной и продиктована текущей оперативной обстановкой», — отметил Курносенко в интервью ТАСС, добавив, что ведомство надеется на поддержку этой инициативы.
Пока подробности о предложенных изменениях остаются неизвестными.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье декабрьских новорождённых выписывают в новогодних костюмах.