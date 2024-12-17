МВД России планирует усилить контроль за рождением детей вне больниц

По словам начальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции и генерал-лейтенанта полиции Андрея Курносенко, изменения будут касаться процедуры государственной регистрации рождения детей по свидетельским показаниям. Это позволит не только улучшить контроль за фактами рождения, но и предотвратить возможные хищения бюджетных средств.