Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД России планирует усилить контроль за рождением детей вне больниц

МВД России инициировало изменения в Семейный кодекс и федеральный закон, направленные на ужесточение контроля за случаями рождения детей вне медицинских учреждений.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Omar Lopez/CC0

По словам начальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции и генерал-лейтенанта полиции Андрея Курносенко, изменения будут касаться процедуры государственной регистрации рождения детей по свидетельским показаниям. Это позволит не только улучшить контроль за фактами рождения, но и предотвратить возможные хищения бюджетных средств.

«Данная мера является вынужденной и продиктована текущей оперативной обстановкой», — отметил Курносенко в интервью ТАСС, добавив, что ведомство надеется на поддержку этой инициативы.

Пока подробности о предложенных изменениях остаются неизвестными.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье декабрьских новорождённых выписывают в новогодних костюмах.