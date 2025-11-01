Популярные темы
МВД РФ собирается запретить вписывание детей в загранпаспорта родителей

Ряд законопроектов находится в разработке, чтобы ввести подобные ограничения.

Андрей Монид
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Министерство внутренних дел России подготовило законопроекты, которые изменят порядок оформления загранпаспортов для детей до 14 лет. Главная цель — устранить проблемы с въездом несовершеннолетних в другие страны.

Среди изменений, например, предлагается запретить вписывать детей в загранпаспорта родителей. Сейчас это возможно сделать только в 5-летний паспорт старого образца.

Вписывание детей в паспорт взрослого — более дешевый способ для путешествия, но с ограничением: ребенок не может выехать без сопровождающего родителя (например, с бабушкой или дедушкой).

Однако такой вариант оформления хотят убрать. Дело в том, что этот документ в ряде недружественных стран вызывает сложности при въезде детей, что приводит к отказам и финансовым потерям для родителей.

Также с 20 января 2026 года для всех граждан России, независимо от возраста, выезд за границу будет возможен только при наличии собственного загранпаспорта. Если сейчас дети до 14 лет могут въезжать в некоторые страны (например, Беларусь, Абхазия) по свидетельству о рождении, то в следующем году это перестанет действовать.