МВД РФ собирается запретить вписывание детей в загранпаспорта родителей

Также с 20 января 2026 года для всех граждан России, независимо от возраста, выезд за границу будет возможен только при наличии собственного загранпаспорта. Если сейчас дети до 14 лет могут въезжать в некоторые страны (например, Беларусь, Абхазия) по свидетельству о рождении, то в следующем году это перестанет действовать.