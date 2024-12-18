МВД рекомендовало россиянам проверить срок действия загранпаспортов

Министерство подчеркивает, что наибольшее количество заявок на замену заграничного паспорта традиционно поступает в преддверии новогодних праздников и в период отпусков — с марта по июнь, рассказали в РИА Новости.
«Чтобы избежать ажиотажа и длинных очередей в это время, мы рекомендуем россиянам заранее проверить срок действия своих паспортов. В случае необходимости, лучше обратиться с заявлением на получение нового документа уже сейчас», — говорится в сообщении МВД.
Получить новый заграничный паспорт можно различными способами: в территориальном органе МВД, через ФГУП «Паспортно-визовый сервис», в многофункциональном центре или на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
Ранее сообщалось, что россияне могут одновременно иметь два загранпаспорта. И второй такой документ можно легко оформить в дополнение к имеющемуся.