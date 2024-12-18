МВД рекомендовало россиянам проверить срок действия загранпаспортов

«Чтобы избежать ажиотажа и длинных очередей в это время, мы рекомендуем россиянам заранее проверить срок действия своих паспортов. В случае необходимости, лучше обратиться с заявлением на получение нового документа уже сейчас», — говорится в сообщении МВД.