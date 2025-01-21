МВД рассказало, где можно заменить паспорт СССР

«Поэтапная замена паспорта гражданина СССР началась в 1997 году и завершилась в 2004-м. После этого действие данного документа продлевалось для некоторых категорий граждан», — говорится в материалах министерства.
Ведомство напоминает, что паспорт обязаны иметь все граждане РФ, достигшие 14 лет и проживающие на территории России. Однако некоторые из них по тем или иным причинам до сих пор не заменили паспорт гражданина СССР в установленном порядке.
Отмечается, что по вопросам замены документа можно обратиться в любое подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России, независимо от места жительства или пребывания. По данным министерства, в 2024 году паспорт СССР заменили более 1,5 тысячи человек.
«Наличие недействительного паспорта может повлиять на реализацию законных прав гражданина, в том числе на получения налоговых вычетов и льгот, социальных выплат и пособий», — резюмирует МВД РФ.