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МВД рассказало, где можно заменить паспорт СССР

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Заменить уже недействительный паспорт СССР можно в любом территориальном подразделении по вопросам миграции, наличие устаревшего документа может повлиять на реализацию законных прав гражданина, в том числе различных выплат и социальных пособий, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«Поэтапная замена паспорта гражданина СССР началась в 1997 году и завершилась в 2004-м. После этого действие данного документа продлевалось для некоторых категорий граждан», — говорится в материалах министерства.

Ведомство напоминает, что паспорт обязаны иметь все граждане РФ, достигшие 14 лет и проживающие на территории России. Однако некоторые из них по тем или иным причинам до сих пор не заменили паспорт гражданина СССР в установленном порядке.

Отмечается, что по вопросам замены документа можно обратиться в любое подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России, независимо от места жительства или пребывания. По данным министерства, в 2024 году паспорт СССР заменили более 1,5 тысячи человек.

«Наличие недействительного паспорта может повлиять на реализацию законных прав гражданина, в том числе на получения налоговых вычетов и льгот, социальных выплат и пособий», — резюмирует МВД РФ.