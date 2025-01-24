МВД предупредило о распространении вируса Mamont в Telegram

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. МВД России предупредило о рассылке в Telegram вредоносного программного обеспечения, при котором происходит заражение вирусом Mamont, считывающего push-уведомления, смс-сообщения и фотографии из галереи для получения доступа к платежным системам. Об этом сообщили в УБК МВД России.
«Продолжается рассылка в мессенджере Telegram вредоносного программного обеспечения с расширением apk. Рассылка направлена на разные категории граждан, включая военнослужащих», — говорится в сообщении.
В МВД отметили, что чаще всего злоумышленники направляют файлы, сопровождая их вопросом: «Это ты на видео?», также слово «видео» в разных вариациях используется в названии файла. «При открытии файла происходит установка приложения, после чего устройство может быть заражено трояном Mamont, считывающим push-уведомления, смс-сообщения и фотографии из галереи», — пояснили в главке. Кроме того, троян может автоматически пересылать данный файл всем контактам в мессенджере.
Конечная цель злоумышленников — получение доступа к платежным средствам, но персональные данные и любая информация со смартфона также может быть использована в противоправных целях, подытожили в МВД. Там призвали население не открывать сообщения с неизвестным файлом от кого бы оно не пришло.