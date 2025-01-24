МВД предупредило о распространении вируса Mamont в Telegram

В МВД отметили, что чаще всего злоумышленники направляют файлы, сопровождая их вопросом: «Это ты на видео?», также слово «видео» в разных вариациях используется в названии файла. «При открытии файла происходит установка приложения, после чего устройство может быть заражено трояном Mamont, считывающим push-уведомления, смс-сообщения и фотографии из галереи», — пояснили в главке. Кроме того, троян может автоматически пересылать данный файл всем контактам в мессенджере.