МВД предупредило о новой схеме мошенников с потерянными на почте посылками

Об этом предупредило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Так, гражданину поступает звонок от имени «Почты России» с информацией о заказном письме или посылке. Звонящий убеждает жертву для уточнения адреса воспользоваться чат-ботом в мессенджере Telegram.
Тот, в свою очередь, активно имитирует деятельность, выспрашивая трек-номер посылки или письма, номер телефона, а также требуя пройти авторизацию через госуслуги, так как якобы «указанный номер не имеет подтвержденных данных». После этого чат-бот мошенников предлагает «подтвердить данные» через портал госуслуг или по «Почта-ID».
На самом же деле цель бота — в автоматическом режиме заполучить доступ к аккаунту человека. «Данные для авторизации, внесенные в предложенную форму, будут переданы злоумышленникам и дадут возможность развивать схему дальше», — предупреждают в МВД.
Чтобы не лишиться средств, специалисты рекомендуют в обязательном порядке перепроверять все входящие сообщения по официальным каналам, а также использовать принцип «нулевого доверия» к любой информации, побуждающей к любым действиям подобным образом.
Напомним, что если посылка на почте действительно потерялась, то никакими ботами пользоваться не нужно. На официальном сайте почты есть раздел о поиске пропавших почтовых отправлений, где можно проверить статус письма или посылки по трек-номеру. Аналогично можно провести проверку в приложении почты.
«Если информации по статусу отправления нет, либо статус длительное время не обновлялся, ваше письмо или посылка не доставлены, а срок пересылки истек, вы можете инициировать розыск отправления», — говорится на сайте почты, при этом делается это все напрямую, без участия каких-либо чат-ботов.