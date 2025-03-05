МВД предупредило о новой схеме мошенников с потерянными на почте посылками

Напомним, что если посылка на почте действительно потерялась, то никакими ботами пользоваться не нужно. На официальном сайте почты есть раздел о поиске пропавших почтовых отправлений, где можно проверить статус письма или посылки по трек-номеру. Аналогично можно провести проверку в приложении почты.