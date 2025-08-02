МВД предупредило о мошенничестве с налоговым вычетом на «Госуслугах»

В управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России 26 июля посоветовали не использовать функцию демонстрации экрана на телефонах при общении в мессенджерах. При использовании этого способа человек рискует передать свои данные мошенникам.