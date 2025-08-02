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МВД предупредило о мошенничестве с налоговым вычетом на «Госуслугах»

Мошенники могут использовать «Госуслуги» для оформления налогового вычета на собственный счет. Об этом 2 августа предупредило МВД РФ.

Источник: Агентство «Москва»

«Мошенники могут получить доступ к аккаунту налогоплательщика и подать заявку на вычет, указав свой счет для получения денег», — приводит «РИА Новости» материалы ведомства.

Отмечается, что, заполучив аккаунт «Госуслуг», мошенники получают доступ к паспортным данным, СНИЛС, кредитной истории, сведениям о недвижимости. С этой информацией аферисты могут звонить своим жертвам, выманивая деньги.

В ведомстве напомнили, что мошенники в настоящее время чаще всего не звонят первыми, а заставляют жертву инициировать контакт тревожными сообщениями о якобы взломе личного кабинета на «Госуслугах».

В управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России 26 июля посоветовали не использовать функцию демонстрации экрана на телефонах при общении в мессенджерах. При использовании этого способа человек рискует передать свои данные мошенникам.