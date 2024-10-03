МВД показало видео с украденным кенгуренком

Телеграм-канал «112» ранее сообщил, что третье животное мужчина успел продать в Москве. По его данным, задержанный украл кенгуру под заказ для одного из частных зоопарков столичного региона. Mash утверждает, что один из трех кенгурят был отдан владельцам частного зоопарка в подмосковном Королеве, подозреваемый собирался обменять животное на обезьяну.