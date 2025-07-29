МВД обнаружило в Москве «тайного вора в законе»

Второй раз он попал в поле их зрения во время следственных действий по делу «банды Леснякова», более известной как «банда Леса». Следственный комитет характеризует ее как самую кровожадную ОПГ конца 1990-х и начала 2000-х годов. На счету группировки десятки убийств, покушений и других тяжких преступлений. Ее лидеры отбывают пожизненные сроки, а связанные с ней судебные разбирательства продолжаются. В 2019 году киллеру банды Гоче Антипову по прозвищу Альфасон предъявили обвинения в вымогательстве тайской гостиницы у совладельца строительного холдинга ВАНТ Валерия Чабанова. Занимавшийся этим делом следователь передал информацию, что проживающий за границей Антипов подтверждал воровской статус Иванова.