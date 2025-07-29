МВД обнаружило в Москве «тайного вора в законе»

В ночь с пятницы на субботу, 24 мая, в элитном коттеджном поселке Москвы во время совместной операции Главного управления уголовного розыска МВД и ФСБ был задержан 53-летний Алексей Иванов — ранее не судимый и не числившийся в базе розыска житель столицы. Следствие считает, что он обладает криминальным статусом «вор в законе», и готовится предъявить ему соответствующее обвинение, рассказал РБК оперативный сотрудник Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД. По словам собеседника РБК, до недавнего времени сотрудники силовых ведомств не подозревали о существовании «неучтенного» вора в законе, действовавшего на территории Москвы и Нижегородской области.
Иванов ранее не был замешан в уголовных делах и вел тихую семейную жизнь в кругу четверых детей и гражданской жены. При этом на протяжении последних десятилетий он, как полагает следствие, занимал одно из ключевых положений в преступной иерархии, «крышевал» незаконный игорный бизнес, а в криминальных кругах был известен как вор в законе Леха Московский, говорит собеседник РБК.
Одновременно с задержанием Иванова в Москве прошла операция в Нижнем Новгороде по пресечению деятельности преступной группы, находившейся под его дистанционным контролем. Полицейские задержали 18 человек по подозрению в незаконной организации и проведении азартных игр. Шестерых из них, как и самого Иванова, отправили под стражу. Им грозит до шести лет лишения свободы.
Как разрабатывали Иванова
Оперативная разработка, которая привела к задержанию Алексея Иванова, началась около четырех лет назад. Как рассказал собеседник РБК, впервые правоохранители узнали про Иванова от информатора, который присутствовал на встрече, где «законники» обсуждали вопросы теневого бизнеса.
Второй раз он попал в поле их зрения во время следственных действий по делу «банды Леснякова», более известной как «банда Леса». Следственный комитет характеризует ее как самую кровожадную ОПГ конца 1990-х и начала 2000-х годов. На счету группировки десятки убийств, покушений и других тяжких преступлений. Ее лидеры отбывают пожизненные сроки, а связанные с ней судебные разбирательства продолжаются. В 2019 году киллеру банды Гоче Антипову по прозвищу Альфасон предъявили обвинения в вымогательстве тайской гостиницы у совладельца строительного холдинга ВАНТ Валерия Чабанова. Занимавшийся этим делом следователь передал информацию, что проживающий за границей Антипов подтверждал воровской статус Иванова.
|Кто такие воры в законе
|Воры в законе — лица, занимающие высшее положение в криминальной иерархии. Термин появился в советских исправительных учреждениях в 1930-х годах и использовался для описания заключенных, получивших «особый авторитет среди других осужденных за строгое соблюдение воровских понятий».
|Традиционно статус присваивается на так называемой коронации — закрытой встрече представителей преступного мира, где кандидат должен подтвердить свою лояльность к воровскому кодексу, не иметь компрометирующей биографии (службы в армии, сотрудничества с властями, официального трудоустройства и регистрации брака) и получить признание со стороны других воров.
|Обладатели этого статуса, как правило, разрешают споры между группировками, координируют их действия и следят за соблюдением воровских законов. Кроме того, «законники» управляют «общаком», из которого финансируются нужды группировки.
|В России статус вора в законе с апреля 2019 года запрещен и преследуется по ст. 210.1 УК («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). На практике это означает уголовную ответственность за факт признания авторитета в криминальной среде.
|Согласно судебной статистике в 2022 году в России было вынесено 20 обвинительных решений по этой статье, в 2023-м — уже 33, а в 2024 году — 23.
Сеть подпольных казино
В процессе разработки оперативникам удалось установить, что Иванов «имеет притяжение к Нижегородской области». Согласно сведениям следствия, он на протяжении некоторого времени проживал в регионе и поддерживал контакты с ключевыми представителями местной криминальной среды Сергеем Разживиным (Сека) и Андреем Гамлевским (Гамлет). В составе преступной группировки Сека занимался вымогательством, за что в 2014 году был осужден на семь лет колонии, а Гамлет был неоднократно судим за кражу, разбой, хранение оружия и наркотиков.
Оперативникам удалось выяснить, что «неучтенный» вор руководил несколькими подпольными казино в Нижнем Новгороде. В одном из них располагались игровые аппараты, а в другом — покерный стол и рулетка. «Важным элементом безопасности в преступной схеме была система фильтрации клиентов: доступ к игорным залам осуществлялся только по предварительной рекомендации от приближенных к криминальному миру людей. Чтобы остаться незамеченными, организаторы часто меняли место проведения игр», — рассказывает собеседник РБК.
По его словам, следствие считает, что с 2023 года Иванову доставалась половина доходов подпольного казино. Во время общения с Ивановым участники встреч уточняли его положение через более известных «законников». «Они дотягиваются до них, те говорят, что это их брат. И все, ему уже начинают верить», — говорит РБК работавший по этому делу оперативник. Сам Иванов не афишировал свой статус, избегал публичности.
Что известно об Иванове
«Он ничем не отличался от любого другого жителя поселка, кроме того, что нигде не работал, а занимался в основном детьми», — так охарактеризовал Алексея Иванова собеседник РБК. Двухэтажный дом, в котором он был задержан, оснащен бассейном и тренажерным залом.
Иванов получил неполное среднее образование (семь классов), не проходил военную службу, никогда официально не работал и не был судим, рассказывает работавший с этим делом оперативник. В базах МВД его отпечатки пальцев и образцы ДНК отсутствовали. Некоторые сведения о его прошлом следствию удалось восстановить через имущественные сделки. Около 15 лет назад Иванов продал квартиру и земельный участок, перешедшие ему от матери. Кроме того, у него была еще квартира в Кунцево — предположительно, доставшаяся от отца.
Иванов старательно ограничивал круг общения. Его ближнее окружение, как утверждает оперативник, включало не более трех человек. При обыске он добровольно передал пароли от телефона и планшета. «Там ничего не нашлось, — говорит собеседник. — Ни одного номера телефона, ни сообщения, вообще ничего нет».
Иванова приглашали на криминальные сходки, но он крайне редко соглашался прийти и всякий раз находил предлог, чтобы не встречаться с другими «законниками». «Никто не придавал ему большое значение, он никому, в принципе, не мешал. Он просто тихо зарабатывал себе на жизнь», — отметил собеседник.
Чтобы получить доступ к содержанию телефонных разговоров Иванова, силовики рассматривали возможность установки в его автомобиль системы скрытого прослушивания. Однако машина, которой он пользовался, была защищенной — это была современная китайская модель с камерами по всему периметру. Когда Иванову нужно было поговорить по телефону, он предпочитал уходить в машину.
«Единственная ошибка, которую он совершил, — ему из Нижнего Новгорода однократно отправили на карту деньги», — говорит собеседник РБК. Он рассказал, что в последние несколько лет они уже «задерживали воров, которые находились на крайне нелегальном положении». «До этого примера у нас был вор, у него было семь действующих российских паспортов на разные данные, — пояснил оперативник. — Он в разных регионах получал паспорта, а жил фактически в машине».
Почему следствие считает Иванова вором в законе
На момент публикации обвинения по другим статьям, кроме незаконной организации азартных игр, Алексею Иванову не были предъявлены. Следственные мероприятия по его делу продолжаются. Однако в ближайшие несколько месяцев ему могут предъявить обвинение в занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщил РБК оперативник ГУУР МВД. По ст. 210.1 Уголовного кодекса ему может грозить до 15 лет лишения свободы.
В ходе допроса Иванов отказался ответить на прямой вопрос, является ли он вором в законе. «Он вообще об этом не говорит, он замыкается. Ты можешь говорить с ним о чем угодно — об охоте, о детях. Когда ты только затрагиваешь тему преступности, он просто молчит», — поэтому пока дополнительных подробностей биографии и преступной деятельности Иванова не найдено, объясняет источник РБК.
В соответствии с «воровским кодексом», раньше «законник» был обязан открыто заявлять о своем статусе — даже если такой вопрос задаст следователь. Однако после появления в 2019 году ответственности за занятие высшего положения в преступной иерархии «законники» договорились, что на вопрос от сотрудников правоохранительных органов можно не отвечать, чтобы избежать уголовного преследования. «Мы внесли поправку в Уголовный кодекс, а они внесли поправку в свой воровской закон», — говорит оперативник.
Рантье без наколок
Адвокат Алексей Скворцов, представляющий интересы Алексея Иванова, в разговоре с РБК отрицает его криминальный статус. По версии защиты, один из фигурантов уголовного дела, предположительно причастный к организации нелегальных азартных игр, мог использовать фамилию Иванова в собственных интересах — хвастаться знакомством с неким вором для повышения собственной значимости и решения смежных вопросов. Именно таким образом, по мнению Скворцова, могла сформироваться версия о связи его доверителя с криминальным сообществом.
«Как говорится, без него женили, — сказал адвокат. — А точнее, назначили криминальным лидером». Защита рассчитывает, что в ходе предварительного следствия подозрения в отношении Иванова будут сняты.
По утверждению Скворцова, Алексей Иванов имел легальный источник дохода в виде средств от продажи квартир, доставшихся Иванову от родителей. На теле Иванова, отметил Скворцов, отсутствуют татуировки, которые обычно ассоциируются с воровским статусом. Кроме того, по словам адвоката, его подзащитный не принимал участия в криминальных сходках, не отдавал преступных указаний и последовательно отказывался подтвердить свою принадлежность к преступной иерархии.
22 июня Нижегородский районный суд продлил меру пресечения Алексею Иванову и пятерым другим фигурантам дела о подпольных казино — до конца сентября они останутся под арестом. «За два месяца не проведено ни одного следственного действия, новое обвинение также не предъявлено», — утверждает адвокат.