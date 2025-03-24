«МВД — не мое»: в Москве полицейского уволили за рэп

Как сообщает телеграм-канал Mash, мужчина имел звание старший сержант. Он служил в органах с 2017 года и столкнулся с профессиональным выгоранием. Чтобы вернуться в нормальное состояние, сержант начал читать рэп. Полицейский записывал треки и выкладывал их в соцсети. В песнях мужчина рассуждал о том, как ему не нравится его работа.