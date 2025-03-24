«МВД — не мое»: в Москве полицейского уволили за рэп

Как сообщает телеграм-канал Mash, мужчина имел звание старший сержант. Он служил в органах с 2017 года и столкнулся с профессиональным выгоранием. Чтобы вернуться в нормальное состояние, сержант начал читать рэп. Полицейский записывал треки и выкладывал их в соцсети. В песнях мужчина рассуждал о том, как ему не нравится его работа.
Руководство творчество креативного подчиненного не оценило. Особенно признание сержанта — «МВД — не мое». Полицейского уволили — в его текстах нашли мат и пропаганду наркотиков.
Мужчина с таким решением не согласился. Теперь уже бывший страж порядка попытался обжаловать его в суде, но безуспешно. Инстанция поддержала руководство экс-полицейского.
Тем временем исследователи выяснили, что отстраненность и эмоциональное выгорание сотрудников заметно влияют на финансовые результаты работодателя. Эти затраты почти в 3 раза превышают среднюю стоимость медицинского страхования.