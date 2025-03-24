МВД: мошенники следят за россиянами через зубные щетки

«Умный дом» — уже давно технология не будущего, а самого обычного настоящего. Конечно, единый центр управления бытом стоит далеко не в каждой квартире, но у многих россиян дома можно найти робот-пылесос, датчики температуры, bluetooth-аудиосистему или даже электронную зубную щетку.
Все эти технологии помогают облегчить жизнь и ведение домашнего хозяйства, но также могут быть использованы злоумышленниками — о том, что мошенники никогда не спят, напомнили россиянам в МВД (с материалами ознакомилось ТАСС).
Как объяснили в ведомстве, зачастую единая беспроводная сеть, в которую объединены устройства «умного дома», защищена гораздо хуже смартфонов и персональных компьютеров, поэтому злоумышленникам проще получить к ней доступ.
После этого преступники заражают компьютеризированные устройства вредоносным ПО и могут использовать в своих целях: например, включить в базу для DDoS-атак или использовать для добычи криптовалюты.
Кроме того, намерения мошенников могут быть и более адресными: поскольку в большинстве «умных» устройств содержится журнал действий (а в некоторых и видеокамеры), преступники могут использовать их, чтобы проверить, дома ли хозяин квартиры.
В МВД порекомендовали при покупке техники ориентироваться на компании-лидеры рынка и изучать отзывы на технику перед покупкой, а после установки гаджета поменять имя сети и установить уникальный пароль. Кроме того, ведомство рекомендует следить за обновлениями устройств и вовремя их устанавливать: на качество работы приборов это может и не повлиять, а вот на кибербезопасность — вполне.
Ранее рассказывали, к чему может привести небрежность: в конце прошлого года хакеры взломали десятки роботов-пылесосов в США и управляли устройствами несколько часов.