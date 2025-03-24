МВД: мошенники следят за россиянами через зубные щетки

В МВД порекомендовали при покупке техники ориентироваться на компании-лидеры рынка и изучать отзывы на технику перед покупкой, а после установки гаджета поменять имя сети и установить уникальный пароль. Кроме того, ведомство рекомендует следить за обновлениями устройств и вовремя их устанавливать: на качество работы приборов это может и не повлиять, а вот на кибербезопасность — вполне.