МВД готовит массовый рейд на водителей-мигрантов из-за всплеска смертельных ДТП

Результат не заставил себя ждать. Если в 2023 году экзамены в России сдавали 71 597 мигрантов, то в 2024 году — всего 16 677. Падение в 4,5 раза только за один год. Более того, как отмечают исследователи, порог вхождения в профессию оказался крайне низок. К примеру, гражданам Киргизии не требуется даже патент для работы в такси. Так как страна входит в ЕАЭС, достаточно прохождения миграционного учета и наличия миграционной карты.