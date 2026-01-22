МВД готовит массовый рейд на водителей-мигрантов из-за всплеска смертельных ДТП

Слепая зона
Граждане Киргизии и ряда других стран, в которых русский язык считается официальным государственным языком, могут легально работать водителями в России по своим национальным правам, не сдавая российские экзамены. А с апреля 2024 года для них и вовсе открыли «окно возможностей»: разрешили менять права без каких-либо проверок. Оценить, сколько человек воспользовались такой возможностью, нельзя, так как такая статистика отсутствует.
Результат не заставил себя ждать. Если в 2023 году экзамены в России сдавали 71 597 мигрантов, то в 2024 году — всего 16 677. Падение в 4,5 раза только за один год. Более того, как отмечают исследователи, порог вхождения в профессию оказался крайне низок. К примеру, гражданам Киргизии не требуется даже патент для работы в такси. Так как страна входит в ЕАЭС, достаточно прохождения миграционного учета и наличия миграционной карты.
Масштаб проблемы признают на высшем уровне: президент Киргизии Садыр Жапаров заявлял, что в результате задержания чиновников местного авторегистратора выяснилось, что примерно каждое десятое водительское удостоверение, выданное в республике, было попросту продано.
В настоящее время в России отсутствует практика обращения к базам данных c целью получения информации о легитимности выдачи водительского удостоверения и сведений о лишении права на управление ТС к компетентным органам стран постоянного проживания владельцев иностранных водительских удостоверений, — такой вывод содержится в материалах центра МВД.
Последствия такой «слепоты» оборачиваются трагедиями на дорогах. Хотя в последние годы в России наметился тренд на снижение дорожно-транспортной аварийности, ГИБДД фиксирует рост числа ДТП по вине водителей-иностранцев.
В 2024 году с участием водителей-мигрантов произошло 971 ДТП — это каждое третье происшествие в сфере легкового такси. Погибли 46 человек, ранения получили 1174. При этом в 61,5% аварий виновными были признаны именно иностранные водители.
Особое беспокойство вызывает ситуация в Москве, где 74,2% ДТП приходится именно на мигрантов, так как здесь проживает больше всего приезжих. В столице каждый четвертый таксист — иностранец. По данным Департамента транспорта Москвы, всего в такси работают 220 тыс. водителей, из них 27% (59,4 тыс.) составляют граждане других стран. Среди них больше всего уроженцев Киргизии (44,6 тыс.), Таджикистана (5,2 тыс.) и Узбекистана (3,4 тыс.).
Одинаковые требования ко всем
Эксперты настаивают на жестких мерах: полной отмене льготного порядка для мигрантов, обязательной сдаче и теории, и практики в российском ГИБДД для всех без исключения и создании системы межгосударственных запросов. МВД настаивает на введении обязательной проверки. Ни одно иностранное удостоверение не будет обменяно на российское без подтверждения его легитимности и статуса водителя на родине.
«Принцип безопасности должен быть выше экономической выгоды от дешевой рабочей силы», — резюмируют авторы доклада. Следующий шаг — решение на законодательном уровне, которое может кардинально изменить подход к найму водителей-мигрантов и, возможно, спасти сотни жизней на российских дорогах.
В марте 2025 года Госдума отклонила инициативу, которая могла бы ужесточить требования к водителям-мигрантам. Законопроект, внесенный депутатами от ЛДПР, обязывал всех иностранных граждан, работающих или планирующих работать в такси, сдавать практический экзамен по вождению в России. Для тех, кто уже получил российские права категории «B» и трудится в этой сфере, предлагалось установить крайний срок сдачи — до 1 июня 2025 года.
Депутаты сылались на тревожную статистику аварийности. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий говорил о том, что в 2023 году количество ДТП со смертельным исходом по вине водителей-мигрантов выросло на 24%. Несмотря на это, большинство парламентариев не поддержало предложение, и законопроект не прошел даже первого чтения.