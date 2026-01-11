МВД ФРГ планирует усилить борьбу с леворадикалами

Третьего января около 45 тысяч домохозяйств и 2,2 тысячи предприятий на юго-западе Берлина остались без электричества и частично отопления из-за пожара на подвесном кабельном мосту, сообщал оператор. Ответственность за произошедшее взяла на себя леворадикальная группировка Vulkan. Власти города объявили в связи с блэкаутом чрезвычайную ситуацию. Как сообщил 10 января оператор Stromnetz Berlin, полный ремонт электросети займет несколько месяцев из-за значительного ущерба.