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МВД Белоруссии отрицает избиение российского комика Останина

Фото артиста с травмами опубликовала член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачёва, он обратился в СК.

Источник: Следственный комитет РФ

В МВД Белоруссии отрицают сведения об избиении российского стендап-комика Артемия Останина. Эта информация не соответствует действительности, заявили в ведомстве.

«МВД предупреждает: клевета в адрес сотрудников органов внутренних дел в связи с выполнением ими служебных обязанностей влечет уголовную ответственность», — говорится в сообщении.

Накануне член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачёва сообщила о поступившем обращении адвоката артиста Вероники Поляковой. По ее словам, комика избили белорусские силовики, пока везли к границе для передачи российским коллегам.

«Как он пояснил под протокол, при задержании на территории Республики Беларусь, пока его везли к границе для передачи российским правоохранителям, их машина остановилась в лесу, его вывели и начали избивать три человека. Как он понял, это были сотрудники правоохранительных органов Беларуси. Они наносили множественные удары по его корпусу и конечностям, применяли электрошокер и дубинки», — заявила адвокат.

Как пишет Меркачёва, Останин заявил о преступлении в Следственный комитет России, комику вызвали скорую помощь и отправили его на обследование. Врачи диагностировали у него перелом позвонка, множественные ссадины и ушибы, а также выявили проблемы с легкими, уточнила Меркачева, опубликовав фото.

Останина задержали 18 марта по уголовному делу по ч. 2 ст. 282 УК («возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») из-за «шутки» о человеке без ног, который «подорвался на мине». Комика доставили в Москву и арестовали на два месяца, хотя против заключения под стражу ходатайствовала прокуратура. Ему грозит до шести лет лишения свободы.