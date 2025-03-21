МВД Белоруссии отрицает избиение российского комика Останина

«Как он пояснил под протокол, при задержании на территории Республики Беларусь, пока его везли к границе для передачи российским правоохранителям, их машина остановилась в лесу, его вывели и начали избивать три человека. Как он понял, это были сотрудники правоохранительных органов Беларуси. Они наносили множественные удары по его корпусу и конечностям, применяли электрошокер и дубинки», — заявила адвокат.