Музыкой навеяло. Как Кончаловский сделал Градского звездой

Воспоминания о совместной работе у них, кстати, разные. Кончаловский писал, что музыку они сочиняли чуть ли не вдвоём, Градский рассказывал в интервью, что работал один, да ещё и тексты песен менял, чтобы они лучше ложились на музыку — и из-за этого много лет с ним не разговаривал Булат Окуджава. Но итог известен — в фильм вошли шесть песен и несколько музыкальных эпизодов. За женский вокал отвечали Валентина Толкунова и Зоя Харабадзе, а Градский ещё и спел все «мужские» песни — и вышел совсем на другой уровень, далеко за пределы полуподпольной рок-тусовки начала 70-х.