Музыкант из России рассказал о попадании в голосование на номинацию «Грэмми»

«В апреле моему лучшему другу Antent написал Константин Корсаков (Dean Korso), предложил вместе поработать, на что мы согласились, так как нам очень понравились его работы, которые он нам отправил на оценку. В июле мы закончили альбом, в августе выпустили, и Константин предложил нам отправить его на голосование на номинацию “Грэмми”. Без этих двух людей ничего бы не получилось», — поделился музыкант. Он признался, что находится в шоке.