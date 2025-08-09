Музыка сопротивления: как в блокадном Ленинграде исполнили Седьмую симфонию Шостаковича

Дмитрий Шостакович начал работу над Седьмой симфонией в первые месяцы войны, в осажденном Ленинграде. Произведение, позже названное «Ленинградской» Анной Ахматовой, было завершено в эвакуации — в Куйбышеве (ныне Самара). Там же состоялась его премьера в марте 1942 года. Однако сам композитор мечтал, чтобы его симфония прозвучала в Ленинграде — городе, который вдохновлял его и который он защищал, будучи членом добровольной пожарной команды.