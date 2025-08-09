Музыка сопротивления: как в блокадном Ленинграде исполнили Седьмую симфонию Шостаковича

Дмитрий Шостакович начал работу над Седьмой симфонией в первые месяцы войны, в осажденном Ленинграде. Произведение, позже названное «Ленинградской» Анной Ахматовой, было завершено в эвакуации — в Куйбышеве (ныне Самара). Там же состоялась его премьера в марте 1942 года. Однако сам композитор мечтал, чтобы его симфония прозвучала в Ленинграде — городе, который вдохновлял его и который он защищал, будучи членом добровольной пожарной команды.
«Я никогда не сочинял так быстро, как сейчас», — вспоминал Шостакович о работе над симфонией.
Сложность заключалась в том, что к концу 1941 года в Ленинграде почти не осталось музыкантов: оркестр радиокомитета, который мог бы исполнить произведение, сократился до 20 человек. Многие артисты погибли от голода или были на фронте.
Миссия Элиасберга: собрать оркестр в блокадном городе
Весной 1942 года дирижер Карл Элиасберг, страдавший от дистрофии, получил задание восстановить оркестр радиокомитета и подготовить исполнение Седьмой симфонии.
«Фесечко привез ему предписание о том, что Элиасбергу предлагается создать оркестр и исполнить в блокадном Ленинграде 7-ю симфонию Шостаковича», — рассказывает журналист Олег Сердобольский.
Партитуру симфонии доставили в Ленинград на военном самолете. В письме Шостакович обращался к Элиасбергу с просьбой, которая казалась почти невыполнимой: исполнить произведение в полном составе, несмотря на блокадные условия.
«Я читал партитуру и одновременно с восхищением, которое вызывала у меня симфония, испытывал острое чувство тревоги. Передо мной было грандиозное произведение, написанное для увеличенного состава оркестра. Сумеем ли мы осилить, поднять его?» — делился сомнениями Элиасберг.
Для этого требовалось как минимум 80 музыкантов. С помощью маршала Леонида Говорова, командующего Ленинградским фронтом, оркестрантов начали возвращать с передовой.
«У Элиасберга на руках было распоряжение командующего Ленинградским фронтом генерала Говорова. Согласно этому распоряжению, Элиасберг имел право затребовать с фронта любого музыканта», — пояснил внук маршала Алексей Говоров.
Первая репетиция возрожденного оркестра состоялась 30 марта 1942 года. Однако условия были катастрофическими: музыканты, истощенные голодом, с трудом держали инструменты.
«Как может человек, который катастрофически недоедает, который находится в полуобморочном состоянии, держать скрипку? А самое главное — держать столько времени на весу правую руку?» — удивляется скрипач Павел Попов.
Элиасберг требовал ежедневных репетиций, несмотря на физическое состояние оркестрантов. Дирижер добился для них дополнительных пайков, но и это не всегда спасало. Известен случай, когда ударника Жавгета Айдарова нашли в морге — Элиасберг заметил слабые признаки жизни и распорядился отправить его в госпиталь. В итоге Айдаров выжил и сыграл на премьере.
Операция «Шквал»: как маршал Говоров защитил концерт
Исполнение симфонии в осажденном городе было опасно: немецкая артиллерия могла в любой момент обстрелять филармонию. Маршал Говоров разработал операцию «Шквал» — артиллерийский отвлекающий маневр, который длился около двух с половиной часов.
«Дед рассчитал, сколько примерно снарядов потребуется выпустить за это время, и оказалось, что по количеству это месячная норма боеприпасов», — рассказывает Алексей Говоров.
В день концерта советские батареи начали интенсивный обстрел позиций противника, не позволяя немцам вести прицельный огонь по Ленинграду. Сам Говоров присутствовал на премьере, подчеркивая ее значимость.
«После исполнения он зашел в артистическую, пожал руку Элиасбергу, поблагодарил всех исполнителей. “Нас тоже можно считать участниками исполнения вашей симфонии”», — вспоминает внук маршала.
Музыка, победившая войну
В зале филармонии собрались ленинградцы — истощенные, но полные решимости услышать симфонию. Впервые за долгое время в городе не соблюдали светомаскировку: люстры Большого зала горели в полную силу.
«Одежда музыкантов была самая разношерстная. Кто-то был в кителе, кто-то в ватнике, единственный, кто был в традиционном фраке, — Элиасберг», — отметил заместитель художественного руководителя филармонии имени Шостаковича Евгений Петровский.
Симфония транслировалась по радио не только в СССР, но и за рубежом. Ее услышали даже немецкие солдаты.
«Элиасбергу сообщили, что с ним хотели бы встретиться два туриста из Германии. Оказалось, что это солдаты, которые услышали трансляцию 7-й симфонии из осажденного города. Они сказали, что это было самым большим потрясением в их жизни и что они в тот момент поняли: Ленинград никогда не возьмут», — вспоминал дирижер.
После войны традиция исполнения Седьмой симфонии в Ленинграде сохранилась. В школе № 235 имени Шостаковича находится музей «А музы не молчали…», где хранятся уникальные экспонаты: дирижерская палочка Элиасберга, инструменты блокадных музыкантов и автографы композитора.
Симфония Шостаковича осталась не только гениальным произведением искусства, но и символом сопротивления. «Седьмая симфония возникла из совести русского народа, принявшего без колебания смертный бой с черными силами. <…> Она рассказывает правду о человеке в небывалую годину его бедствий и испытаний», — писал Алексей Толстой.
Сегодня партитура симфонии хранится в Президентской библиотеке имени Ельцина, а ее исполнение в блокадном Ленинграде навсегда вошло в историю как триумф человеческого духа над войной.