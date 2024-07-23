Музыка помогает дошкольникам лучше понимать эмоции. Как это работает

Психологи Московского государственного университета (МГУ) провели исследование, которое показало, что занятия музыкой помогают детям лучше управлять своими эмоциями и понимать чувства других.
Сегодня в России дополнительные занятия по музыке посещают около 2 млн детей. Родители интуитивно осознают важность музыкального образования для развития памяти, внимания, речевых и моторных навыков, что подтверждается новым исследованием.
Хотя родители понимают, что музыка важна для детей, научных данных о том, как музыкальные занятия помогают развивать эмоции, все еще мало. Поэтому ученые решили изучить именно этот аспект. В ходе двухлетнего исследования они выяснили, что музыкальное образование способствует развитию эмпатии у детей, помогая им лучше понимать чувства других людей.
Сравнение детей, которые посещали музыкальные занятия, с теми, кто их не посещал, показало, что у первых значительно улучшилось понимание эмоций. Важно отметить, что в начале исследования все дети имели одинаковый уровень эмоционального интеллекта.
Одной из причин таких различий является то, что на начальном этапе обучения дети часто разучивают мелодии с понятными названиями и словами. По названию или тексту песни ребенок может представить себе сюжет или ситуацию, которую он должен передать музыкально, связывая настроение композиции с ее содержанием.
Кроме того, исполнение музыки требует передачи определенного настроения. Например, при исполнении песни «Улыбка» из мультфильма «Крошка Енот» ребенок должен показать веселое и дружелюбное настроение.
Преподаватель кафедры психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ Анастасия Якушина пояснила, что в процессе обучения музыке ребенок учится вызывать эмоции через воспоминания или воображаемые ситуации, что также может служить причиной появления этих эмоций.
Ранее ученые из Университета Хайфы выяснили, что при использовании для чтения современных гаджетов теряется качество восприятия информации детьми. Печатный же текст способствует концентрации внимания у ребенка, он вызывает большую активность в частях мозга, связанных с когнитивной деятельностью.
До этого психолог Виктория Дмитриева посоветовала сделать реальную жизнь ребенка интересной и приятной, чтобы избежать зависимостей от гаджетов. Если же электронные устройства уже прочно вошли в жизнь детей, то лучше четко определить в расписании дня время для них.
Тогда ребенок будет точно знать, когда ему дадут гаджет, не станет выпрашивать его целый день, относясь к нему спокойно. Забирая смартфон или планшет, никогда нельзя забирать его внезапно или вырывать из рук.