Музыка помогает дошкольникам лучше понимать эмоции. Как это работает

Хотя родители понимают, что музыка важна для детей, научных данных о том, как музыкальные занятия помогают развивать эмоции, все еще мало. Поэтому ученые решили изучить именно этот аспект. В ходе двухлетнего исследования они выяснили, что музыкальное образование способствует развитию эмпатии у детей, помогая им лучше понимать чувства других людей.