Музыка помогает быстрее восстанавливаться после операции

Ученые из медицинского колледжа при Калифорнийском университете Нортстейт в Элк-Гроуве (США) проанализировали исследования о роли музыки в восстановлении людей после хирургических операций. Так, специалисты выяснили, что приятные мелодии положительно влияют на пациентов после вмешательств. Результаты научной работы были представлены на конгрессе Американской коллегии хирургов (American College of Surgeons (ACS) Clinical Congress 2024), проходящем в Сан-Франциско с 19 по 22 октября.
Анализ показал, что прослушивание музыки в наушниках или через динамики способствовало скорейшему восстановлению после хирургических процедур. Пациенты, получавшие музыкальную терапию, на следующий день испытывали меньше боли.
Ученые отметили, что в отличие от других практик, таких как пилатес или медитация, музыкотерапию можно использовать сразу после операции. Также специалисты связали положительное влияние музыки с уменьшением уровня кортизола («гормона стресса») во время ее прослушивания.
Как пояснили исследователи, пациенты после операции часто чувствуют страх и не понимают, где находятся. Музыка же способна облегчить этот переход и уменьшить сопутствующий стресс. Она успокаивает и создает ощущение, будто человек в знакомом ему месте.
Ранее ученые выяснили, что хоровое пение улучшает функции мозга и защищает от деменции.