Музыка помогает быстрее восстанавливаться после операции

Ученые из медицинского колледжа при Калифорнийском университете Нортстейт в Элк-Гроуве (США) проанализировали исследования о роли музыки в восстановлении людей после хирургических операций. Так, специалисты выяснили, что приятные мелодии положительно влияют на пациентов после вмешательств. Результаты научной работы были представлены на конгрессе Американской коллегии хирургов (American College of Surgeons (ACS) Clinical Congress 2024), проходящем в Сан-Франциско с 19 по 22 октября.