Музыка их связала: Агуреева и Башмет поставили «Соборян» по Лескову

Для учителя его окружение — темные люди. Он вскрывает тело и с насмешкой указывает присутствующему при этом священнику, что здесь есть органы, и никакой души, о которой столько говорят ему православные. Варнава мечтает уехать за границу, на Россию ему плевать. Учитель-нигилист спит и видит, чтобы его называли европейцем. На это его подлавливают агитаторы и провокаторы. «Уже многие наши хорошо живут, потому что ведут пропаганду», — убеждают Варнавку. Учитель становится разменной монетой в руках «вершителей судеб». Он участвует в кампании против попов, помогает властям собирать на них кляузы и оговоры.