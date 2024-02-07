Музыка их связала: Агуреева и Башмет поставили «Соборян» по Лескову

Галерея национальных характеров, символизм, саундтрек к детективной истории и Башмет в камышах. На Основной сцене Театра Гоголя 5 февраля состоялась премьера музыкально-драматического спектакля «Соборяне. Картины русской жизни». Актриса и режиссер Полина Агуреева инсценировала свою любимую повесть Николая Лескова и убедила участвовать в нем народного артиста СССР вместе с его музыкантами. «Известия» присоединились к первым зрителям и оценили замысел создателей в рамках V Зимнего международного фестиваля искусств в Москве.
Горы, косогоры и мешок с костями
На сцене отсутствует занавес. Рассаживаясь на места, театралы внимательно разглядывали декорации. В полумраке — две лодки, волны в виде деревянных многоярусных горок. В глубине сцены возвышающийся помост, скрывающийся за зарослями камыша. А справа — столы, взгроможденные друг на друга. С третьим звонком на помосте появились музыканты камерного ансамбля «Солисты Москвы» и их руководитель Юрий Башмет. Все одеты в холщовые робы до пят. Маэстро без фрака — нонсенс.
Деревянная декорация метафорична. В постановке она играет роль и бурных вод, и деревянных мостовых в вымышленном Старгороде, и ухабов на проезжих дорогах, и крыш домов. Ну, а для себя артисты декорацию называют «агуреевские горки». Режиссер Полина Агуреева поставила перед актерами не простую творческую и физическую задачу. Они бегают, прыгают, преодолевают препятствия, падают и балансируют на этих деревянных конструкциях. Да и сама она преодолевает подобные физические перегрузки. В спектакле Полина Агуреева не только режиссер, но и исполнительница одной из главных ролей — жены протоиерея Савелия Натальи Николаевны.
Священника играет Илья Шакунов. Это не первый опыт работы артиста с режиссером Агуреевой. Шакунов вместе с командой спектакля был занят в постановке «Живые и мертвые. Героями не становятся» по роману Константина Симонова, которую Полина создала к 80-летию Сталинградской битвы. Премьера состоялась в Волгограде год назад. Сейчас режиссер представила на суд зрителя любимого Николая Лескова. Русская классика и в этот раз ответила на вызов нашего времени. Весь спектакль зрители ловили себя на мысли, насколько современно и актуально написанное в середине XIX века.
Повесть — о жизни Старгородских попов «соборян»: протоиерея Савелия Туберезова (Илья Шакунов), батюшки Захария Бенефактова (Максим Литовченко) и дьяка Ахиллы Десницина (Алексей Вертков). В день Мефодия Песношского жители города идут купаться. Дьякон Ахилла рассказывает предводителю дворянства Пармену Туганову (Александр Андриенко), что учитель Варнава (Антон Лызо), с позволения лекаря (Павел Комаров) и исправника (Дмитрий Высоцкий), сварил мертвого человека, утонувшего на днях. Мол, для науки. Осознав, что принял участие в этом не богоугодном деле, дьякон так испугался, что решил выкрасть кости покойника у учителя. Положил их на телегу у дома, а когда хватился — они пропали. «Только хвостик остался», — сокрушается пропаже Ахилла.
Оказывается, останки выкрал сам Варнавка. Теперь он носится с мешком, гремит костями и поносит мать. Она, так же, как Ахилла, считает сына безбожником и не разрешает ему заниматься наукой. Собирается схоронить кости. И заказывает в храме поминальную службу за безымянного покойника.
Для учителя его окружение — темные люди. Он вскрывает тело и с насмешкой указывает присутствующему при этом священнику, что здесь есть органы, и никакой души, о которой столько говорят ему православные. Варнава мечтает уехать за границу, на Россию ему плевать. Учитель-нигилист спит и видит, чтобы его называли европейцем. На это его подлавливают агитаторы и провокаторы. «Уже многие наши хорошо живут, потому что ведут пропаганду», — убеждают Варнавку. Учитель становится разменной монетой в руках «вершителей судеб». Он участвует в кампании против попов, помогает властям собирать на них кляузы и оговоры.
Ведь именно «соборяне» замедляют революцию. Поэтому становятся главными врагами Варнавы. Но отец Савелий и его супруга Наталья вносят в эту историю долю рассудительности. Протоиерея прислали в Старгород противодействовать церковному расколу. Савелий твердо верит в идеалы православия. И обвиняет господ в эксплуатации крестьян. Не желая идти на компромиссы, Протоиерей идет на конфликт с церковным начальством и местными властями. Такое ему спустить никак нельзя.
Вздорная баба и сорванная свадьба
Блистательной актрисе МХТ имени Чехова Наталье Егоровой режиссер предложила роль помещицы Марфы Андреевны. Народная артистка в спектакле — олицетворение самодурства. Когда надо, она кокетка и подхалимка, а если что не по ее — шумит, оскорбляет. Даже на генеральшу Вихиорову (Варвара Насонова) готова вывалить весь запас бранных слов и не боится ответного хамства. Причина злости в том, что та не продала ей карлицу, которую бы помещица оженила на своем слуге Николае. Ради развлечения.
В спектакле представлены различные типажи. Как говорит режиссер, в русской душе Лесков подметил нечто такое, что способно сделать грешника праведником. Праведники в его представлении — это блаженные, их святость — явление метафизическое, вечно русское. Лесков строит свою систему ценностей на извечных вопросах — что есть истина и ложь, добро и зло, святость и грех. По мнению режиссера, сейчас не хватает людей истовых, одержимых верой, идеалами, любовью.
— Лесков остро, полемически размышляет на те же темы, которые волнуют нас и сегодня, — о либерализме, о связи настоящего и прошлого, о вере, — говорит Полина Агуреева. — Несмотря на «хронический» характер наших российских проблем, любовь у Лескова к России безусловна, и для меня это очень важно.
Специально для постановки музыку написал композитор Валерий Воронов. Ее и исполняет оркестр Юрия Башмета. Музыкальное сопровождение настолько совпадает с сюжетной линией, с характерами персонажей, что воспринимаешь его как удачный саундтрек к фильму. Только в это время ты смотришь спектакль, а не кино. Это стало возможным благодаря партнерству Валерия Воронова и Юрия Башмета по другим проектам и точно поставленной Полиной Агуреевой задаче композитору. Успешный опыт точно не станет последним.