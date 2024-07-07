Музыка диско: лучшие хиты жанра всех времен

Откуда взялся сам термин диско?
Те, кто считает, что название музыкального жанра диско является сокращением от термина «дискотека», — правы. Действительно, сначала появилось и быстро стало очень модным слово, обозначающее место, в котором танцуют. Поначалу в англоязычной прессе его писали на французский манер, discothèque (то есть что-то вроде библиотеки, в которой вместо книг хранятся диски с музыкой, или пластинки). На короткий период в США в 1964 году в фэшн-среде даже возник стиль одежды discothèque — под этим подразумевалось довольно короткое платье без рукавов.
Сам термин быстро прижился в среде ночных клубов Нью-Йорка. И не просто ночных, а максимально пафосных, для VIP-персон. Эти заведения скорее напоминали клубы для своих, чем клубы в нашем современном понимании этого слова. Туда приходили скорее пообщаться в круге социально близких, нежели чем потанцевать. К тому же и плясали тогда под самую настоящую мешанину. Никаких диск-жокеев (фигура, которая тоже появилась благодаря расцвету диско) еще не существовало. Танцевали обычно под популярные хиты в диапазоне от Фрэнка Синатры и Элвиса Пресли до чего-нибудь новенького от The Beatles. La discothèque, как любили описывать их американские газеты, просуществовали всего несколько лет и перестали быть интересными к концу 1960-х, устав от собственного пафоса.
Второе рождение «дискотек» случилось спустя всего несколько лет. Они зародились в андеграундных клубах на Манхэттене в начале 1970-х. Музыкальные основы жанра были сформированы не в музыкальных студиях и не хитрыми продюсерами, а диск-жокеями на танцпольчиках небольших клубов — Loft Дэвида Манкузо и Gallery Ники Сиано. Термин «диск-жокей» тогда еще не получил своего широкого хождения, поэтому пока это были просто молодые люди (сплошь, как ни странно, италоамериканцы), здорово увлеченные музыкой и пластинками. Их подборки были крайне эклектичными: блюз мог соседствовать с соулом, фанк — с рок-хитами. Однако, всю звучавшую музыку отличало одно качество — она была обязательно танцевальной. В итоге этот поток было сложно описать каким-то одним словом, пока один из первых адептов жанра, музыкальный критик Винс Алетти, не написал в журнале Rolling Stone в сентябре 1973 года, что всю такую музыку следует называть диско просто потому, что она звучит на дискотеках.
Что можно считать первым хитом в жанре диско?
Танцевальную музыку в то время никто не записывал специально — она считалась нишевой и продать пластинки с танцевальными ритмами было проблематично. По крайней мере так тогда думали владельцы больших и малых лейблов.
Первым же полноценным диско-хитом можно считать песню Never Can Say Goodbye американской певицы Глории Гэйнор, которую записали выдающиеся студийные продюсеры своего времени: Тони Бонджови, Меко Менардо и Джей Эллис. Записали они ее специально под потребности танцполов первых дискотек в 1973 году. Лейбл никак не вкладывался в раскрутку новой песни, поэтому она пришла к своему культовому статусу только благодаря собственным качествам. «Диджеи ставили ее раз за разом, раз за разом и публика откликнулась на новый хит. Благодаря именно такой реакции диско-запись покидает грешную землю и начинает вращаться на всех ключевых рынках», — отмечал профильный журнал Melting Pot в 1974 году.
В итоге, кажется впервые в истории звукозаписи — без какой-либо маркетинговой поддержки песня вышла с дискотечных танцполов и стала попадать в чарты продаж, и потом даже зазвучала в радиоэфирах. Хотя до этого в музыкальном маркетинге все происходило ровно наоборот. В следующем, 1975 году, диско-сообщество даже короновало Глорию Гейнор, присудив ей титул «Королевы дискотек». А популярность этой песни стала настолько огромной, что еще спустя несколько лет, в советском блокбастере 1981 года, фильме «Карнавал» Татьяны Лиозновой герои Ирины Муравьевой и Александра Абдулова весело отплясывали под Never Can Say Goodbye, как под крайне модную американскую диско-новинку.
Лучшие диско-хиты Почему диско-музыка считается настолько важной?
Все очень просто: она одновременно повлияла на различные аспекты во многих сферах развлечения, придав им ту форму, в которой они дошли до нашего времени. Популярность диско-музыки, которая набирала обороты на протяжении всех 1970-х, видоизменила сам формат ночных клубов, сформировала фигуру диск-жокея, произвела несколько революций в области клубного света и звукового оборудования. Например, именно во времена популярности диско был изобретен микшерный пульт для диджеев. Тогда же появились специальные танцы с зачастую смешными названиями вроде «бамп», «пингвин» или «робот».
А еще именно диско-музыка поспособствовала возникновению нескольких не менее важных музыкальных жанров. Например, без диско не было бы хип-хопа и хаус-музыки со всеми их многочисленными стилистическими мутациями.
Что понимается под выражением «классическое диско»?
Диско-музыка как самостоятельный жанр возникла в США, в художественном андеграунде. И, по крайней мере всю первую половину 1970-х, звучало только в довольно небольших клубах, в которых собирались геи (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России) и представители цветного населения США — преимущественно афроамериканцы и латиноамериканцы.
Своими корнями эта музыка уходит в богатое музыкальное наследие американской популярной музыки 1960-х и даже 1950-х годов. Это и ритм-н-блюз, и соул, и фанк, чье золотое время как раз пришлось на 1960-е. Огромное влияние на звучание диско-музыки оказала продукция лейбла Motown — многие коллективы выстраивались вокруг девушек-вокалисток, исполнявших простенькие песни о любви. Очень важное влияние на жанр оказало популярное в Америке направление «спиричуэлс» — довольно ритмичные песни о любви к Богу, которые распеваются на воскресных службах в некоторых церквях.
Одним словом, под выражением «классическое диско» следует понимать прежде всего американское диско, записанное в 1970-х, с поющими (как правило чернокожими) вокалистками, большим количеством струнных и довольно мажорным настроением.
Делали ли европейцы диско?
Делали не то слово! Правда, оно настолько отличалось от классического, американского, что его быстро между собой стали называть «евродиско». Прародители диско не признавали этот жанр своим или родственным, поскольку считали, что белые европейцы заменили музыкантов на синтезаторы и драм-машины, которые как раз только-только появились на рынке.
Первым таким артистом — а точнее, студийным продюсером — стал итальянец Джорджо Мородер, который вместе с Питом Белотте написал один из главных диско-хитов всех времен и народов — I Feel Love Донны Саммер. А до этого он же сочинил крайне сексуальную Love to Love You Baby" все той же Саммер.
В его музыке уже не было никаких пышных оркестров — лишь синтезированный звук, бит и томный голос вокалистки. В дальнейшем он закрепил свой успех собственными крайне успешными альбомами From Here to Eternity и E=MC2. Но он был лишь одним из многих — довольно быстро европейцы наладили свой конвейер по созданию диско на свой лад. Здесь мы вспомним западногерманских Arabesque, Boney M, Dschinghis Khan, французских Ottawan, Аманду Лир, Далиду и Черроне и целый ворох итальянских артистов, чья музыка получила отдельный поджанр — итало-диско. Из всей этой музыки в дальнейшем вышла вся современная поп-музыка. Она построена на тех же элементах, которые когда-то были хорошо обкатаны диско-продюсерами.
Существовало ли диско в СССР?
Несмотря на то, что СССР был довольно закрытой страной с главным врагом в лице США, но и сюда проникали модные музыкальные тенденции и жанры, зачастую обретая собственную, довольно уникальную форму. Официальные власти к диско относились неодобрительно, однако на дискотеках в стране эта музыка уже вовсю звучала в конце 1970-х. Причем это было не классическое американское диско, чужое и непонятное для советского слушателя. Это было уже евродиско, доступное, ритмичное и заводное.
Пробовать себя в этом жанре стали самые популярные музыканты и коллективы того времени. Это и Михаил Боярский, спевший трогательную «Лето без тебя», и Александр Зацепин, написавший мощный хит для мюзикла «31 июня» в исполнении Ксении Георгиади, и ВИА «Красные маки», спевшие гимн диск-жокею «Кружатся диски», и София Ротару со своим диско-хитом «Начало мая», и даже Валерий Леонтьев со своим «Полетом на дельтаплане». Однако поток этой музыки был относительно небольшим и фактически иссяк к середине 1980-х.
Диско возродилось в стране вместе с новой волной поп-музыки, которую критики то ли в шутку, то ли всерьез прозвали red disco. Под этим термином обычно понимают огромный поток синтезаторной поп-музыки, который затопил пространство в конце 1980-х и начале 1990-х. Это был максимально дешевый вариант евродиско, с плохими аранжировками, текстами и низким качеством исполнения. Да, да, и «Ласковый май», и «Мираж», и группа «Комбинация» — все это классические примеры red disco. Те времена породили много проходных однодневных коллективов, которые сегодня вызывают интерес только у очень увлеченных антропологическими раскопками людей. Кто сегодня помнит группы вроде «Ритм любви», «Электронный мальчик» или «Первоуральск» с хитом «Наташка»?
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Итало-диско — это тоже диско?
Да, причем поток этой музыки в конце 1970-х и начале 1980-х был настолько обширен, а по своему звучанию она была настолько ни на что не похожа, что критики довольно быстро начали называть ее «итало-диско». Но тут может возникнуть некоторая путаница. Просто потому, что некоторые исследователи считают, что итало-диско — исключительно удачный маркетинговый термин, который был придуман большим западногерманским лейблом ZYX в самом конце 1970-х.
Столпами этого жанра стали все тот же Джорджо Мородер, Черроне, француз Дидье Маруани, известный по проекту Space, американец Патрик Коули. Главное отличие итало-диско от всех остальных поджанров — оно построено исключительно на синтезаторах и драм-машинах, в треках царят прилипчивые мелодии и часто поется про роботов и космос (как пример, «Spacer Woman» итальянского проекта Charlie).
Итало-диско тоже оказало свое влияние на последующее развитие музыки. Когда пластинки с этим жанром стали попадать в США, где в 1980-х прошел пик популярности диско-музыки, они повлияли на новое поколение артистов, которые в итоге придумали техно в Детройте во второй половине 1980-х. А западногерманские (да и не только) продюсеры взяли идеи итало-диско за пример и стали делать музыку, которую потом назовут «евробитом». Наиболее популярными коллективами в этой области можно назвать Modern Talking, Bad Boys Blue, London Boys, CC Catch и другие.
А что же стало с диско?
В США всю вторую половину 1970-х популярность этой музыки росла и ширилась — дискотеки открывались где ни попадя, большие лейблы сильно вкладывались в этот жанр, продюсируя все большее и большее количество звезд, радиостанции перепрофилировались с рок-музыки на диско-формат. Одним словом, если сказать, что диско тогда звучало отовсюду, мы не сильно исказим действительность.
В итоге к 1979 году все эти усилия вызвали у общества обратный эффект. Одним из симптомов этого тренда стала так называемся «Ночь уничтожения диско», которая состоялась 12 июля 1979 года на бейсбольном стадионе в Чикаго. Во время игры на стадионе собралось несколько десятков тысяч человек, которые громили и крушили пластинки с диско-музыкой. В том же году случилось обвальное падение спроса на диско-музыку в любых форматах и жанрах. Большая американская музыкальная индустрия надолго зареклась иметь дело с танцевальной музыкой.
Современное диско, как ни странно, выжило, но ушло обратно в андеграунд, где мутировало. Есть даже такой жанр, мутант-диско, получившийся из сочетания с появившимся в начале 1980-х пост-панком. В итоге жанр послужил отправной точкой для хаус-музыки, которая родилась на танцполах чикагских клубов в середине 1980-х. «Хаус — это месть диско», — так говорил крестный отец хаус-музыки, диджей и музыкант Фрэнки Наклз.
Что почитать и посмотреть про диско?
Из фильмов прежде всего обратите внимание на «Лихорадку субботнего вечера» — одну из самых популярных картин, точно отразивших диско-истерию конца 1970-х. Стоит посмотреть ради молодого красавчика Джона Траволты, так лихо танцующего под диско, а еще ради выдающегося музыки, которая почти целиком была написана группой Bee Gees и стала одним из самых популярных саундтреков всех времен и народов.
Главной книгой по истории диско-музыки можно считать труд Тима Лоуренса под названием «Любовь спасет мир», в котором очень дотошно исследуется развитие американской диско-сцены от ее зарождения в начале 1970-х до ее эпического падения в самом конце 1979 года.