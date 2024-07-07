Музыка диско: лучшие хиты жанра всех времен

Второе рождение «дискотек» случилось спустя всего несколько лет. Они зародились в андеграундных клубах на Манхэттене в начале 1970-х. Музыкальные основы жанра были сформированы не в музыкальных студиях и не хитрыми продюсерами, а диск-жокеями на танцпольчиках небольших клубов — Loft Дэвида Манкузо и Gallery Ники Сиано. Термин «диск-жокей» тогда еще не получил своего широкого хождения, поэтому пока это были просто молодые люди (сплошь, как ни странно, италоамериканцы), здорово увлеченные музыкой и пластинками. Их подборки были крайне эклектичными: блюз мог соседствовать с соулом, фанк — с рок-хитами. Однако, всю звучавшую музыку отличало одно качество — она была обязательно танцевальной. В итоге этот поток было сложно описать каким-то одним словом, пока один из первых адептов жанра, музыкальный критик Винс Алетти, не написал в журнале Rolling Stone в сентябре 1973 года, что всю такую музыку следует называть диско просто потому, что она звучит на дискотеках.