Музыка диско: лучшие хиты жанра всех времен

В 1979 году, на самом излете бешеной популярности жанра диско, французская группа Ottawan написала песню, в которой предложила свою расшифровку этого термина. Песня так и называлась «D.I.S.C.O.», и каждая буква в этом слове получила свою расшифровку: «She is disco // She is D delirious // She is I incredible // She is S superficial // She is C complicated // She is O oh, oh, oh». (Она — диско// Она — в бреду// Она — великолепна/// Она — легкомысленна// Она — многогранна// — Она — О, ох, ох, ох"). Как бы удивительно ни показалось, но авторы текста подобрали самые точные прилагательные, которые очень хорошо описывают один из самых популярных жанров последнего столетия, оказавший самое серьезное влияние едва ли не на все последовавшие музыкальные направления. Как и почему это случилось — читайте в нашем материале.