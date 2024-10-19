Мужество или дурь? Врач назвала, у кого развивается зависимость от экстрима

В последнее время популярность набирают экстремальные виды отдыха. Например, альпинизм или самостоятельные заплывы в открытое море на лодке. И в том, и в другом случае человек не просто находится в некомфортной для себя обстановке, но и рискует своей жизнью.
Об этом моде рассуждает клинический психолог, нейропсихолог, кандидат медицинских наук, заместитель директора Института клинической психологии и социальной работы ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России Екатерина Орлова.
Лидия Юдина, aif.ru: Екатерина Сергеевна, почему люди предпочитают опасные и не совсем комфортные условия для отдыха вместо того, чтобы спокойно лежать на пляже?
Екатерина Орлова: Эта загадка человеческой природы и феноменологии личности, в которой переплетаются стремление к выбросу адреналина и жажда новых впечатлений. На первый взгляд, безмятежный отпуск на побережье кажется идеальным вариантом: утреннее солнце, шепот волн и нежный песок под ногами. Однако, в ядре этого «покоя» может для некоторых из нас скрываться быстро утомляющее однообразие.
Отправляясь в горы на восхождение или в джунгли на сафари, «искатели приключений» привносят в свою жизнь моменты, наполненные восторгом и неожиданностью. Адреналин, физиологически вырабатываемый в стрессовых и ситуациях, связанных с риском для жизни, снабжает их ощущениями, превосходящими простую радость от отдыха. Для многих людей «острые» ощущения и поиск адреналин — это важная часть их опыта.
Такое наслаждение в опасности и дискомфорте зачастую означает освобождение от рутины, сопровождаясь возможностью проверки собственных сил и ощущения полноты жизни. Именно эти моменты, наполненные одновременно оживлением, страхом и радостным возбуждением, делают отпуск по-настоящему незабываемым, превращая его в приключение, где каждый миг живет своей историей.
В тоже время, само по себе преодоление сложных или опасных заданий часто может приносить человеку чувство гордости и достижения. Это может повысить самооценку и укрепить уверенность в себе.
Несомненно, экстремальный отдых предполагает набор уникальных и запоминающихся моментов. Многие ценят возможность попробовать что-то совершенно новое и отличающееся от повседневной рутины. Эти встречи с природой, с её непредсказуемостью и силой, формируют уникальные воспоминания, которые остаются в памяти на долгие годы.
Определенно, многие активные виды отдыха поддерживают командный дух и сотруднические отношения. Это позволяет людям объединяться и строить крепкие связи через общие вызовы и приключения.
— Действительно ли такой отдых может помочь расслабиться? Что это дает человеку? (например, заряд энергией).
— Экстремальный отдых, на первый взгляд, может показаться диаметрально противоположным популярным способам расслабления, например, таким как медитация или йога. Однако, именно в этом контрасте и кроется его уникальная ценность. Во время активных приключений, таких как серфинг, скалолазание или парашютный спорт, человек испытывает выброс нейромедиаторов, который может кардинально изменить восприятие своей жизни. Например, выброс адреналина дает ощущение прилива энергии и эйфории и часто этот «адреналиновый заряд» помогает улучшить настроение и снять напряжение. В тоже время, многие экстремальные виды спорта предполагают двигательную активность, что улучшает физическое состояние и повышение уровня эндорфинов, что также способствует расслаблению.
Эстетика экстремальных видов отдыха заключается не только в адреналине, но и в ощущении полной вовлеченности в момент. Многие экстремальные виды спорта требуют полной концентрации и внимательности — это позволяет человеку сосредоточиться на настоящем моменте. В такие моменты уходит повседневная рутина, и эмоции становятся чистыми и яркими. Это помогает ощутить новый вкус жизни, который часто теряется в серых буднях. После напряженных «испытаний», как правило, приходит состояние глубокого расслабления, которое дарит возможность восстановиться и переосмыслить свои приоритеты. И в такие моменты, экстремальный отдых для некоторых людей становится не просто развлечением — для них это источник свежей энергии и вдохновения. Он раскрывает внутренний потенциал и помогает человеку заново обрести гармонию, позволяя взглянуть на мир с новой стороны.
— О чем говорит постоянное желание человека намеренно лишать себя комфорта и рисковать жизнью?
— В целом, желание намеренно испытывать риск может иметь множество причин, и оно варьируется в зависимости от индивидуального опыта, личностных черт и жизненных обстоятельств.
Погоня человека за «предельными» экстремальными ощущениями в искусственно созданных на отдыхе ситуациях, связанных с высокой степенью риска, может говорить о глубоком внутреннем порыве, стремлении к самопознанию и преодолению своих пределов. Это феномен, на первый взгляд, противоречит инстинкту самосохранения, но на самом деле он коренится в желании испытать истинные границы своей сущности. Отключение от привычной зоны комфорта позволяет пережить уникальные эмоции, ощутить состояние полной свободы и в то же время уязвимости.
Такое поведение может быть вызвано стремлением к достижению внутренних целей или поиском новых ощущений в мире, где повседневность кажется однообразной. Каждый риск — это шанс не только проверить свою стойкость, но и углубить понимание человеческой природы, открыть новые горизонты самого себя. В этом контексте лишение комфорта становится не наказанием, а инструментом трансформации, привлекательным способом сбросить оковы социального давления и стереотипов.
Однако невозможно отрицать, что многие люди обладают высоким уровнем тревожности или стремлением к новизне. Таким людям может быть скучно в привычной обстановке, и они ищут способы разнообразить свою жизнь и испытать новые эмоции. Желание преодолевать все новые и новые трудности напоминает таким людям о том, что жизнь — это не только поиск безопасности, но и путь к самовыражению.
В то же время, в некоторых культурах рискованные виды отдыха могут считаться мужественными или привлекательными, что может подстегивать людей к таким занятиям. Социальные сети и медиа могут усиливать этот тренд, показывая захватывающие приключения других людей.
— Может ли развиться «зависимость» от экстремального отдыха и чем это может грозить?
— Экстремальный отдых, привносящий в жизнь яркие эмоции и адреналиновые всплески, может действительно вызвать определенную зависимость. Такие занятия, как скалолазание, серфинг или парашютный спорт, наполняют организм эндорфинами, создавая эффект не уголовно наказуемого «кайфа», который стремятся испытать вновь и вновь. Со временем потребность в этом адреналиновом выбросе может перерасти в навязчивую идею, когда человек начинает искать всё более рискованные и опасные способы провести время для получения эмоционального подъема.
Однако такая зависимость несет в себе несколько серьезных рисков. В первую очередь, постоянное стремление к экстриму может привести к физическим травмам или даже угрозе для жизни. Важнейший аспект физической безопасности может быть проигнорирован, что, в свою очередь, может вызвать неприятные последствия не только для самого любителя острых ощущений, но и для его близких. Однако одержимость экстремальными видами отдыха может быть связана не только с физическим компонентом здоровья человека, но и с негативными последствиями для психологического благополучия, такими как тревога, депрессия или проблемы с контролем импульсов.
В то же время, подобная зависимость может оторвать человека от социальных связей и привычной жизни, погружая его в мир опасных увлечений и изолируя от близкого окружения. Действительно, увлечение рискованными активностями может вызвать конфликты с друзьями и семьей, которые могут не разделять этот интерес.
Рассматривая зависимость от экстремальных видов спорта и отдыха через психологическую призму, первым шагом на пути преодоления является осознание самим человеком того, что его интерес к экстремальным видам спорта стал спорным и стремление это изменить. «Подспорьем» к этому служит не только разнообразие активности с включением более спокойных и менее рискованных занятий, но и обсуждение своих чувств с психологом или консультантом для работы над психологическими аспектами, связанными с зависимостью и самооценкой.
В целом, как и при любом увлечении, важно сохранять баланс и осознавать важность безопасности границ, чтобы не подвергать себя ненужному риску и не ставить под угрозу здоровье и благополучие.