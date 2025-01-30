Мужчины-мясоеды нравятся девушкам больше, чем веганы

Исследователи из Варшавского университета (Польша) выяснили, что слово «вегетарианец» может отпугнуть потенциального партнера. При этом веганство делает как женщин, так и мужчин менее привлекательными в глазах общества. Об этом пишет Daily Mail.
В исследовании изучалось, как различия в питании (употребление или отказ от употребления мяса) влияют на романтическое влечение и, следовательно, на желание встречаться с людьми, придерживающимися другой диеты. Всего в исследовании участвовали 404 человека в возрасте от 18 до 42 лет, которым предложили представить, что они ищут партнера в приложении для знакомств.
Каждому участнику показали один из четырех типов профиля пользователя. Сюда входили люди, которые были вегетарианцами по этическим или экологическим причинам, по состоянию здоровья, или те, кто не предоставил никакой информации о своем рационе (так называемые контрольные группы).
После просмотра каждого профиля участников спрашивали об их общем отношении к человеку, о том, готовы ли они встречаться с ним, а также о том, насколько мужественным или женственным они его считают.
Оказалось, что люди, не имеющие информации о своем рационе питания, в целом воспринимались позитивнее, чем вегетарианцы. Их участники описывали как более мужественных или женственных и, следовательно, более подходящих для отношений.
Хотя участников не спрашивали о причине выбора партнера, исследователи предполагают, что все сводится к желанию встречаться с единомышленниками. Поскольку респондентами были только мясоеды, одно из объяснений полученных результатов заключается в том, что люди хотят вступать в отношения с теми, кто придерживается такой же диеты, что и они.
По мнению специалистов, мясоеды могут считать, что у вегетарианцев просто другие ценности, а тех, кто не упоминает о своей диете, воспринимают мясоедами по умолчанию.
Ранее ученые выяснили, что женщины и мужчины предпочитают партнеров младше себя.