Мужчины-мясоеды нравятся девушкам больше, чем веганы

Хотя участников не спрашивали о причине выбора партнера, исследователи предполагают, что все сводится к желанию встречаться с единомышленниками. Поскольку респондентами были только мясоеды, одно из объяснений полученных результатов заключается в том, что люди хотят вступать в отношения с теми, кто придерживается такой же диеты, что и они.